La entrevista de Raquel Mosquera en el último Deluxe dejó un buen número de titulares, no solo relativos a cómo la mujer del difunto Pedro Carrasco capeó a Jorge Javier Vázquez, sino también a una nueva enemistad del presentador catalán, que no dudó en estallar contra Rosa Villacastín por un tuit de la periodista publicado durante la propia entrevista.

"Estás abducido por Raquel Mosquera", dijo la periodista, asegurando que ésta "ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco".

Jorge Javier, que destacó por tener una noche especialmente agresiva contra la invitada, reaccionó en directo asegurando que el respeto es "bidireccional" y que solo se produce si "tú me respetas a mí y yo te respeto a ti".

"A mí en tus historias no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estás con el dedito que te aburres y con estas historias. El respeto es bidireccional. Respétame, Rosa", dijo directamente a cámara.

Jorge Javier, que esta misma semana aseguró que Madrid era una "nueva versión de Venezuela" y que recientemente ya estalló contra otro periodista crítico, Carles Francino, continuó su arrebato de furia: "Hay mucha gente que me tenéis hasta las narices. Me callo por educación algo que muchas de vosotras no tenéis conmigo", recomendando de paso a Rosa Villacastín que se quede "con aquel lema de la pandemia: ‘Quédate en tu casa’.

El asunto se convirtió en una de las discusiones del fin de semana en Twitter. La defensa de Rocío Carrasco que sirve de trasfondo a todo volvió a traicionar al presentador catalán, que recibió críticas de todo tipo a este encendido apoyo de su amiga.