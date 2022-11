Antonio David Flores desvela las propiedades y sociedades que esconde Fidel Albiac

Llegó el desenlace de la triste docuserie En el nombre de Rocío, ideada por La Fábrica de la Tele y Rocío Carrasco para arremeter contra su familia tal y como lo hizo en la primera entrega contra Antonio David Flores.

Un desenlace que ha tenido más repercusión por las declaraciones de algunas de las víctimas de Rocío que por las audiencias. Este sábado, Raquel Mosquera acudió al Deluxe para ser crucificada por Jorge Javier Vázquez, gran amigo de la hija de Rocío Jurado, dejando por el camino diremos recados tanto a la susodicha como a Antonio David, al que calificó de "buen padre".

"No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre y para que diga que es insolvente... pues no", dijo de paso Raquel Mosquera ante un ofendido Jorge Javier, que se hartó de arremeter contra la mujer de Pedro Carrasco y ensalzar a su nueva amiga.

Como respuesta y agradecimiento, Antonio David Flores ha aprovechado su propio espacio en Youtube, donde acostumbra a actualizar a sus seguidores de los avances judiciales contra La Fábrica de la Tele, asegurando que ""Raquel Mosquera se mantuvo firme a pesar de algunos, aunque parece que siempre cuentan verdades... Raquel contó todo con la verdad por delante, y aunque intentaron hacerle dudar sobre mí y sobre sus propias vivencias, no consiguieron dejarla por los suelos", ha comenzado diciendo.

Y Antonio David no dudó tampoco en aclarar esas otras palabras de Mosquera, que aseguró que Rocío no pone nada a su nombre para crear la ilusión de insolvencia y no ser demandada.

"El que quizá no se declararía insolvente es Fidel, con todas las sociedades y propiedades que tiene". Antonio David aseguró que él es "socio único y propietario de una sociedad llamada Yamaguchi Producciones Artísticas, cuyas participaciones corresponden al 100 por 100 a él... Tiene ahí una vivienda en Sevilla de más de 75 metros cuadrados por un valor superior a los 300.000 euros. También otra vivienda, que es en la que vive el matrimonio, en la urbanización Valdelagua, ubicada en San Agustín de Guadalix, y tiene más propiedades, parkings y trasteros", explicó.