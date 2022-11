Tamara Falcó volvió a comparecer ante los medios al presentar su segunda colección de la firma Pedro del Hierro de la que es diseñadora y también la cápsula de Navidad. "Espero seguir vistiendo a muchas mujeres para que se sientan muy guapas. Me ha ayudado mucho todo el equipo de la firma y así he tenido tiempo para hacerlo. Son todos estupendos, empezando por Nacho Aguayo".

Al preguntarle qué tal se encuentra tras los últimos acontecimientos ocurridos en su vida, refiriéndonos a Íñigo Onieva, su respuesta no pudo ser más clara: "Tengo cuerpo para fiesta, ha pasado un tiempito. He estado con mi hermano en Doha, hemos ido a un concierto, he bailado y salido a cenar y he estado en la boda de una de mis mejores amigas".

Tamara Falcó y Nacho Aguayo | Gtres

Se refiere Tamara Falcó a la boda de Khali El Assir con el hijo menor de Francis Franco, Juan José, en Abu Dhabi, a la que acudió también don Juan Carlos. A Tamara se le vio mucho más animada, no perdió la sonrisa en ningún momento e hizo alarde de su buen humor habitual. "Estoy bien. Sigo llevando la misma vida, que es lo que me gusta. Mi vida no está definida por una pareja.".

Al preguntarle si cree en las segundas oportunidades, declaró de manera afirmativa: "Sí creo, pero con Íñigo que se la dé otra persona. Ahora estoy sola y estoy muy bien por prescripción facultativa. Ha pasado un mes y medio y estoy bien dentro de lo que cabe. Todo esto es gracias a la Virgen. Lo he llevado bien después del retiro y estar en Lourdes. A mi regreso me sentía con una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podía haber sido mucho peor. Evidentemente he llorado, he tenido mis momentos malos y hubo uno en e que no sabía lo que había pasado, pero he tenido todo el apoyo de mi familia, de mis sobrinos y de mi madre que es un pilar muy importante". La marquesa de Griñón ha perdido peso, está más delgada, pero ella no sabe los motivos: "Como como una lima", dijo.

Volviendo al tema de Íñigo Onieva no quiso aclarar si le han llegado más pruebas de infidelidad aparte del vídeo del famoso beso. "Ha sido tremendo pero ya ha pasado". Quiso dejar muy claro que la palabra rencor es horrible: "El rencor no es bueno y no es lo que siento, porque se vuelve en tu contra". No tiene, eso sí, miedo a enamorarse: "He aprendido bastante, lo que sí es cierto es que no me preocupa quedarme soltera. Si tienes una buena pareja se está fenomenal pero yo sé muy bien estar sola y me encuentro muy bien. No me preocupa la llamada de la maternidad, lo he dicho en muchas ocasiones".

Tamara no se plantea por ella misma tener hijos: "Los niños son producto del amor, no tendría hijos sin pareja porque necesitan referentes de su padre y de su madre. Quiero dejar muy claro que estoy encantada con mi familia".