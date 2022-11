Rocío Carrasco se despide de Telecinco por la puerta de atrás y con un futuro incierto

La segunda temporada de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, llegó este lunes a su final con la emisión de su último capítulo llamado Todos contra una. Un título que define a la perfección la manía persecutoria y la conspiranoia que ha rodeado al regreso de la hija de Rocío Jurado a la televisión donde no le ha temblado el pulso a la hora de atizar a toda su familia, a José Ortega Cano, a su exmarido Antonio David e incluso a su propia hija Rocío Flores.

Para despedir la emisión de la serie, se mostraron unas imágenes de los primeros pasos de su protagonista en Rocío: contar la verdad para seguir viva mientras se escuchaba la voz de la directora Anaís Peces: "Rocío, llegaste a nuestras vidas cuando estabas empezando a alzar el vuelo, después de demasiados años arrastrando una pena inhumana que ni podíamos imaginar en aquel momento (…) hicimos una investigación periodística que nos hizo darnos de frente con la realidad de lo que había pasado: tú tenías la verdad, eras la víctima. Todo lo que habíamos escuchado era una gran farsa inventada para destruirse. Y casi lo consiguen".

Cabe recordar, que Anaís Peces ha sido una de las principales perpetradoras de este artefacto televisivo que tanto ha dañado la imagen y la audiencia de Telecinco: "Rocío, eres un símbolo para tantas mujeres que han sido silenciadas por la sociedad y también por la Justicia. No era lo que buscabas cuando rompiste tu silencio, pero te has convertido en referente para muchas", apuntó la directora, tras lo cual destacó que, al igual que dichas mujeres "ya no están solas", Rocío "tampoco lo está". "Ni lo estabas, ni lo estás pero, a partir de ahora, tienes además a todo este equipo, que jamás va a soltarte la mano", concluyó mientras Rocío Carrasco lloraba y aplaudía mientras era rodeada por los responsables de la producción.

Jorge Javier Vázquez también tuvo unas palabras para ella: "Rocío, llegaste a nuestras vidas cuando estabas empezando a alzar el vuelo, después de demasiados años arrastrando una pena inhumana que ni podíamos imaginar en aquel momento", dijo el de Badalona después de años criticándola duramente.

Rocío también tuvo unas palabras para "su equipo": "Ha sido un camino en el que todos los que están aquí y los que están en sus casas, la 'marea fucsia', no me han soltado de la mano ni un solo segundo. Y lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a La Fábrica de la Tele, a mi equipo, a mi directora y a ti, Jorge".

Una despedida por la puerta de atrás

Pese a que el programa contaba con varios reclamos para su final: la respuesta de Rocío a la última entrevista de Raquel Mosquera en el Deluxe, la visita de su examiga Cristina Cárdenas y supuesta testigo de los maltratos de Antonio David y la emisión del último episodio de la docuserie, esto no fue suficiente para levantar la audiencia. El espacio marcó 1.140.000 de espectadores y un 13,3% de share, cifras muy alejadas a las cosechadas por la última emisión de la anterior docuserie.

Por su parte, Masterchef celebrity fue líder de la noche marcando un buen 15% de share y 1.430.000 de espectadores. La serie turca Hermanos, emitida en Antena 3, cosechó 1.480.000 y un 14,3% de share, relegando a Rociíto al tercer puesto de la noche.