La Policía se presenta en casa de Belén Rodríguez ante el acoso de 'Sálvame'

Belén Rodríguez vive unos de sus días más complicados debido a la campaña de odio que está recibiendo por parte de Sálvame y sus colaboradores. Una desagradable situación para la tertuliana que estalló cuando salió a la luz una supuesta traición a Kiko Hernández. Al parecer, Belén prestó 100.000 euros a su amigo para pagar una deuda y, aunque Kiko devolvió el dinero antes de lo acordado, ella habría id contado todo lo contrario a su entorno más cercano.

Ya hace unos días Belén Rodríguez envió un burofax a la productora La Fábrica de la tele avisando de que tomará medidas legales de continuar con el acoso: contantes llamadas, guardias diarias en su casa e incluso conexiones en directo desde el piso de un vecino para intentar captar imágenes del interior de su hogar. Una petición que no ha tenido respuesta por parte de la cúpula del programa, que este lunes decidió comenzar el espacio de Telecinco desde un balcón situado frente al domicilio de Belén donde se informaba sobre todos sus movimientos e incluso se animaba a los vecinos a participar en el hostigamiento.

Sobre las cinco de la tarde, la colaboradora no pudo aguantar más la presión y decidió pedir auxilio: "La Policía está llegando", avisó Kike Calleja, avivando el show. "Han encendido las luces, creo que la Policía está arriba y va a controlar si estamos grabando", añadió desde el balcón. Con el paso de los minutos la tensión fue en aumento y los miembros de seguridad del estado pidió la identificación al equipo del programa que se había trasladado hasta allí. Por su parte, Belén bajó las persianas de su hogar para evitar ser captada.

"Hace unos minutos que ha llegado Belén Rodríguez en compañía de un intimo amigo a su casa, iba con mascarilla para que no la reconociéramos. Lejos de querer solucionar las cosas, está la cosa bastante caldeadita. Nada más subir al domicilio ha aparecido un coche de la Policía municipal y han subido a hablar con ella", narró Calleja sobre lo ocurrido durante la tarde con Belén, que acababa de llegar a Madrid después de unos días de escapada en Málaga. La colaboradora decidió dejar su casa de la capital para reencontrarse con familiares y amigos y dejar que todo se calmase, algo que finalmente no ha conseguido, pues el acoso parece no tener fin.