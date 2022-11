Belén Rodríguez desenmascara a La fábrica de la tele: "Gracias por alejarme de presuntos delincuentes"

El conflicto entre La fábrica de la tele y Belén Rodríguez fue un paso más allá durante la tarde de este miércoles. Aunque la tertuliana amenazó con tomar acciones legales si continúa el linchamiento al que considera que está siendo sometida por parte de la productora y sus colaboradores, esta semana han continuado las provocaciones y las acusaciones en su contra.

Belén Rodríguez no entiende la postura que ha tomado Kiko Hernández en los últimos días, al que consideraba uno de sus mejores amigos, en todo lo relativo a la supuesta traición de la que habría sido víctima. Un conflicto que se originó cuando la periodista prestó 100.000 euros a su amigo, él se lo habría devuelto antes del plazo estipulado, pero ella habría ido contando todo lo contrario a su entorno más cercano. Sin embargo Belén Rodríguez tiene una versión muy distinta de la historia: todo esto podría formar parte de un acuerdo entre Kiko Hernández y La fábrica de la tele para ocultar su relación con Fran Antón.

Así se lo hizo saber a la audiencia a través de un mensaje de Whatsapp a María Patiño: "Pati no estoy viendo nada, pero puedes decir que no voy a volver a mirar a la cara a Kiko Hernández", rezaba el primer mensaje. El segundo de los mensajes no fue leído en público, pero en él se dejaba caer la teoría del pacto de Hernández con la productora, algo que hizo estallar al colaborador: "¡Retrasada! ¡Gilipollas! ¡Imbécil!", fueron algunas de las lindezas que soltó contra Belén mientras las presentadoras trataban de frenarlo.

Kiko Hernández en brote contra Belén Ro #yoveosalvame pic.twitter.com/Jl2OyFxZva — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 16, 2022

Minutos después de terminar el programa, y pese a que Kiko Hernández se disculpó con ella tras sus insultos, Belén Rodríguez escribió un tuit en el que declaraba la guerra a La fábrica de la tele a lo que califica como "presuntos delincuentes": "Gracias Policía por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros. Gracias, gracias y más gracias", escribió en Twitter haciendo referencia al tenso momento que vivió el día anterior cuando tuvo que llamar a la Policía tras el acoso recibido por parte del programa, que se encontraba grabando en la casa de uno de sus vecinos desde donde controlaban sus movimientos.

Parece que esta guerra entre la colaboradora, Kiko Hernández y La fábrica de la tele no tiene vuelta atrás. Belén se ha convertido en la nueva víctima de esta productora y sus secuaces, por lo que se avecinan semanas muy complicadas para ella a tenor de lo ocurrido con otros personajes como Antonio David Flores o Rosa Benito.