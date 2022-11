La verdad de la polémica de Shakira con el Mundial de Fútbol de Qatar

Shakira ha ocupado multitud de titulares los últimos días, principalmente a raíz de su acuerdo de separación con Piqué pero también por su negociación con el Mundial de Futbol de Qatar, que comienza el domingo.

En principio se aseguró que la cantante se disponía a cantar en la ceremonia de inauguración de este fin de semana. Lo haría junto al grupo Black Eyed Peas y los coreanos BTS. El tema elegido sería uno de sus últimos éxitos, "Don’t you worry".

Una decisión que despertó multitud de críticas, con otros artistas como Dua Lila, J. Balvin o Rod Stewart negándose a intervenir en esa ceremonia por el nulo respeto a la mujer en Emítanos Árabes.

Pese a que la intervención de Shakira tendría lógica, ya que puso voz a los mundiales de Sudáfrica en 2010 y al de Brasil cuatro años después, lo cierto es que poco después se dio a conocer que Shakira se descolgaba de las negociaciones con Qatar. ¿Qué ocurrió, fue por un desacuerdo económico o bien Shakira se mostró sensible a las críticas por los derechos de la mujer?



Para muchos la decisión vino motivada por las críticas y presiones recibidas tras anunciarse su nombre como cabeza de cartel en Catar.

Sin embargo, y tras hablar con fuentes cercanas a Shakira, Europa Press asegura que la cantante no cantará en el Mundial pero en ningún momento se confirmó su participación en el torneo, por lo que es rotundamente falso que cancelase su actuación a raíz de las críticas.

Las informaciones publicadas que apuntan al "no" de Shakira, se basan, según su entorno, "en rumores no oficiales" que, con su ausencia en Qatar se demuestra que no eran ciertos.

Por lo demás, Shakira y Piqué pasan página tras el pacto alcanzado sobre la custodia de sus hijos, que incluye finalmente la marcha de Shakira, Milan y Sasha de Barcelona y su traslado a Miami. Un punto que era el principal escollo y en que el futbolista, tras renunciar a su puesto en el Barcelona, por fin habría cedido. Parte de la familia materna de Shakira vive en la ciudad estadounidense, donde ella cuenta con una segunda residencia hace años.