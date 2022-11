Magnífica noche flamenca sin Pedraz ni Esther Doña

El emblemático tablao flamenco de Madrid, El Corral de la Morería fue el lugar elegido para la entrega de premios de la revista Fearless, que dirige Katy Mikhailova. Una convocatoria en la que se mezcló el flamenco con el mundo taurino. Profesionales como El Yiyo, Manuel Lombo, Carrete de Málaga, y Alfonso Lasso fueron algunos que llenaron de magia la noche con su actuación. Uno de los primeros que subió al escenario a recoger su galardón fue Kiki Morente. "Estoy muy contento con el premio, además de ilusionado por el nuevo trabajo que voy a hacer con mis hermanas Estrella y Soleá, que lo estrenamos en Madrid el 12 de Diciembre, y después nos iremos de gira". Así lo comentó.

Aparte del flamenco, el mundo de la arquitectura y del interiorismo estuvo representado por Tomás Alía y Carlos Lamela. Isabel Gemio recogió muy contenta el suyo por la fantástica labor que está haciendo desde años al frente de su fundación que lleva su nombre, recaudando fondos para la investigación de niños con enfermedades raras. Entre las invitadas se encontraba Eva León, la última mujer con la que se ha visto a Santiago Pedraz. Al preguntarle que había de cierto y si efectivamente había algo entre ellos, con una amabilidad impecable lo desmintió de manera rotunda. "Somos amigos desde hace años, porque mis padres ya lo eran. Al principio me hizo gracia y me lo tomé con humor. Tengo mi pareja. Santi y yo nos llevamos muy bien, nada más".

El juez no asistió, al estar en la presentación del libro de Mariano Medina, abogado y escritor. Pedraz prefirió asistir a una presentación que corrió a cargo de Margarita Robles y Núñez Feijóo. Esther Doña al final declinó la invitación.

Quienes también acudieron a la cita fueron Arancha del Sol, que acompañó a su marido que fue otro de los galardonados. "Estamos muy en Córdoba viviendo en el campo, venimos mucho a Madrid. Estamos muy bien, llevamos 22 años casados, nuestros hijos ya hacen su vida, como es lógico, y a mi no me importaría tener otro niño porque soy muy chiquero". Mientras Arancha no salía de su asombro, asegurando "no digas eso ni de broma", entre risas".

El premio a la moda recayó en la diseñadora sevillana Rocío Peralta. "Estoy muy contenta con este premio porque la verdad es que no me lo esperaba, y es muy bueno ese reconocimiento a la moda flamenca. Después de la pandemia lo hemos pasado muy regular, al igual que otros sectores. También estoy muy satisfecha con mi nueva colección de trajes de flamenca, que presentaré el próximo enero. Toda la familia estamos muy ilusionados porque a mi padre, Rafael Peralta, le van a dar un premio en el SICAB, va a ser un homenaje precioso, y es todo un orgullo".