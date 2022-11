Esther Doña estudia seriamente demandar a Marina Castaño. Según fuentes cercanas a la marquesa viuda de Griñón a las que ha accedido este periódico, las palabras de Marina Castaño en referencia a la colaboradora de Ya es mediodía, emitidos en otro programa de la misma cadena, el de Susanna Griso, podrían llevar a Castaño a los tribunales.

El jueves se aseguró que Esther Doña consultaría con sus abogados la posibilidad de tomar acciones judiciales contra Marina Castaño, que aseguró en Espejo Público, donde ejerce de colaboradora, que Doña es "bipolar" que mezcla con "alcohol" el tratamiento médico. Dijo también que siempre desaconsejó a Carlos Falcó, buen amigo suyo, la compañía de Esther Doña, que acabó convirtiéndose en su mujer.



Durante la mañana del viernes, Esther Doña se reunirá con su equipo de abogados para evaluar las palabras de Castaño, que en su momento ya tuvo problemas con los herederos de Camilo José Cela (de hecho, la viuda fue condenada a devolver al hijo de Cela 5,2 millones en el año 2014). Así lo ha hecho saber esRadio y Libertad Digital a través de un breve comunicado:

No solo eso: Doña también estudiará si incluir en su posible demanda por difamación a Carmen Lomana, que en el mismo programa Espejo Público aseguró sobre ella: "Qué mal miente, cómo miente, ya es por psicopatía".

El alusión al incidente que derivó en la entrada del marqués en el calabozo, Lomana dijo: "Es que es alucinante, es que ella de repente está mintiendo totalmente porque el juez salió corriendo porque ya se veía como el pobre Carlos Falcó".

Añadiendo que no tiene "límites", Lomana -que decidió salir del programa de Sonsoles Ónega por no obtener el suficiente protagonismo- llegó a decir en el programa de Susanna Griso que sus problemas con Pedraz vienen porque "la dejó por un WhatsApp, la dejó porque el salió corriendo porque me va a meter en un lío. Tú la ves con esa cara de santita".

Unas palabras que ciertamente contrastan con una columna de Lomana en La Razón en verano de 2021, donde con motivo del funeral de Carlos Falcó aseguró de su viuda, Esther Doña, le "emocionaba" especialmente, así como que "Carlos Falcó la adoraba, y puedo dar fe de ello porque coincidí muchas veces con ellos".