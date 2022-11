Paz Padilla, sobre su última etapa con La fábrica de la tele: "Se cachondeaban de mí"

Paz Padilla continúa acumulando éxitos meses después de su controvertida salida del programa Sálvame. La gaditana abandonó el espacio de Telecinco de forma abrupta tras una discusión con Belén Esteban en la que se insinuó que no se había vacunado contra la Covid. Con el paso de los días, la ausencia de Paz en el programa producido por La fábrica de la tele comenzó a ser preocupante, hasta que Mediaset España lanzó un comunicado en el que anunció el cese de su contrato. Tras un litigio en los juzgados por despido improcedente, el grupo de comunicación se vio obligado a readmitir a la presentadora en sus filas, y actualmente continúa a la espera de que le otorguen un nuevo proyecto.

Aunque durante estos meses Paz Padilla se ha mostrado muy cauta a la hora de hablar sobre su salida de Sálvame, esta semana ha concedido una entrevista a El Mundo donde da más pistas sobre el ambiente que se respiraba: "Mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba al programa algo distinto, como amor", asegura al citado medio, donde también habla sobre el éxito de El humor de vida, adaptación teatral del libro con el mismo nombre.

La actriz asegura que la última etapa en el programa fue especialmente complicada: "Yo hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí... Pero no es fácil, cuando tu discurso y tu camino es la armonía, la paz, la bondad, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, te dices: ‘Esto no cuadra, algo no encaja’, pero pensaba que bueno, que ahí tenía que estar (en Sálvame) y que alguien a lo mejor me escuchaba", dice, sobre los comentarios que recibía de sus compañeros al hablar sobre su concepto de la muerte y el amor. Está convencida de que Sálvame le ha "frenado a nivel personal" y que era cuestión de tiempo su salida del programa: A nivel profesional, no. Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa".

En cuanto a su vuelta a Mediaset, tras llegar a un acuerdo después de la demanda por despido improcedente, prefiere no dar más detalles pero sí deja claro que "se están buscando opciones" alejadas de lo que hacía hasta ahora en el programa de La fábrica de la tele: "Aún tengo contrato con Telecinco", recalca.