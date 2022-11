Jodie Foster cumple 60 años, los 8 últimos casada con una fotógrafa

Jodie Foster celebra este 19 de noviembre sus sesenta años. Nacida en Los Ángeles, goza de un gran talento interpretativo en la industria cinematográfica, lo que reconocen infinidad de críticos. Y el público cinéfilo, en general, no puede olvidar sus papeles en películas tales como Taxi driver, ·Bugsy Malone y, sobre todo, la inquietante El silencio de los corderos.

Aunque ella haya negado tener un elevado coeficiente intelectual, fue una niña prodigio. Ya con algo menos de tres años, acompañando a un hermano para unas pruebas publicitarias, a quien finalmente eligieron fue a ella, protagonista de un anuncio de la firma "Coppertone". Un año después ya intervenía en series de televisión. En el citado filme Taxi driver, de 1976, no estaba en principio en la mente del director que fuera ella la prostituta infantil del argumento, sino Melanie Griffith, pero la madre de ésta, Tippi Hedren, se lo impidió, razonándole que no era un papel apropiado. Linda Blair también pudo haber sido la elegida. Robert de Niro, protagonista masculino, se portó muy bien con Jodie Foster, todavía algo novata ante las cámaras, aunque bordara al final su cometido.

De manera involuntaria Jodie Foster se vio, tras el éxito de Taxi driver, perseguida por un maníaco, que decía ser un enamorado de la joven actriz, de nombre John Hinckley Jr. La acosaba por carta, por teléfono e iba tras ella si se enteraba de sus salidas a la calle. Como Jodie no le hacía maldito caso, con toda la razón del mundo, el mitómano en cuestión decidió a sus veinticincio años de edad cometer un acto que llamara la atención de la actriz. Pero de tal envergadura que el incidente daría la vuelta al mundo. Sucedió en 1981 cuando atentó con un arma de fuego contra el entonces Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Salvó la vida el mandatario de puro milagro, tras ser inmediatamente hospitalizado en tanto el agresor acabó juzgado y tras las rejas. Jodie Foster se libró ya de aquel enfermizo personaje.

En Acusados, de 1988, logró su primer Óscar por su interpretación. En ese tiempo, la llamada realmente Alicia Christian Foster se sintió atraída por la productora Cydney Bernard, con quien convivió desde 1993 hasta 2008. Pero de manera absolutamente discreta, sin aparecer juntas en público bajo ninguna circunstancia. Todavía por aquellas calendas, en la Norteamérica puritana y sobre todo en el Hollywood que preservaba los escándalos privados de sus actores, estaba muy mal visto reconocer que se era homosexual. Jodie Foster lo era, mas no lo confesó hasta un año antes de su ruptura con Cydney, en 2007, cuando ya la sociedad iba aceptando a quienes siendo personajes públicos confesaban su auténtica sexualidad. Lo que impidió Jodie que se supiera fue la identidad del padre o los padres sus dos hijos, Kit Bernard y Charles, que nacieron en esos años que convivió con la mentada productora de cine. Se especuló con que el progenitor pudo ser el actor James Woods. Por entonces nada se sabía de esa luego ya reconocida maternidad subrogada.

Foster y sus hijos | Archivo

En esa franja de tiempo, Jodie fue elegida para ser la agente Clarice Starling, en El silencio de los corderos, de un horripilante asesino, Hannibal Lecter, que se alimentaba de la carne humana de sus víctimas. Anthony Hopkins fue el antropófago: logró una de las más grandes interpretaciones en su acreditadísima filmografía. Era el año 1991 cuando consiguió Jodie su segundo Óscar. Le costó ser la heroínea de esa cinta, pues la productora había contactado con Michelle Pfeiffer y luego con Meg Ryan, que desecharon el papel. Ya era entonces Jodie Foster sin duda una de las actrices más adoradas del olimpo cinematográfico. Como quiera que la película obtuvo una descomunal taquilla, sus productores propusieron a ambos protagonistas una segunda parte. La oferta de esa secuela la aceptó inmediatamente él, pero ella se negó, a pesar de que hubiera cobrado una millonaria cifra en dólares, aduciendo que le resultaba negativo para su carrera volver a incidir en un papel similar.

En ese 1991 Jodie Foster debutó como directora de un filme titulado El pequeño Tate. En esa faceta, demostró también ser muy eficaz, una vez ya conocida su brillante carrera como actriz. Ella, de vez en cuando, recordaba que había ido superando en la vida algunas complicaciones inesperadas. Una de ellas fue anecdótica. Y peligrosa. Le ocurrió en 1972 durante la filmación de Napoleón y Cleopatra, en la que aparecía un león. Por muy adiestrado que estuviera por su domador, el caso es que le pegó un mordisco a la entonces adolescente Jodie, que contaba apenas diez años, y rodaba aquella película junto a Michael Douglas. Si superó aquel trauma, se decía Jodie, no iba a tener miedo alguno para afrontar años más tarde algunos complejos personajes que tuviera que representar.

Mantuvo siempre una actitud reservada ante los periodistas que se interesaban por su vida privada. Se cree que mantuvo una íntima relación con la actriz Kelly McGillis (Top Gun), su pareja en Acusados. Jodie encarnó el papel de Sarah, una camarera que fue violanada en un bar ante la clientela, suceso que ocurrió en la vida real. Por contra no estuvo muy claro si Jodie probó con un hombre a encamarse alguna vez, especulándose si el elegido fue el galán Mel Gibson. Amigos sí que han sido, sin testimoniarse esos rumores amorosos. Ya no hubo dudas de su conocido lesbianismo cuando en 2014 se casó con la fotógrafa y actriz Alexandra Hedison, que le sacaba considerable ventaja en la estatura: Jodie sólo mide un metro y sesenta centímetros. La pareja vive unida desde entonces y durante su presencia en el Festival de Cine de Cannes el pasado año no se cortaron un pelo al posar asidas por la cintura ante la legión de reporteros gráficos.