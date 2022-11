Surrealista momento de Julio José Iglesias: presenta a su novia destapándola de una sábana

Julio José Iglesias ha presentado este viernes a su pareja, la modelo brasileña Vivi Di Domenico de una forma de lo más surrealista. El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias destapó a la modelo de una sábana como si un fantasma se tratara, al comienzo de un evento celebrado en Madrid.

El cantante y su nueva ilusión fueron invitados al evento organizado por la marca de joyas Ghost y, aprovechando que el evento giraba en torno a los fantasmas, cubrieron a la modelo con una sábana para guardar su identidad. Julio José apareció frente a los medios de comunicación y unos minutos después pidió a su pareja que se acercase, anunciando "una sorpresa".

Vivi Di Domenico, disfrazada con una manta de purpurina que simulaba un traje de fantasma, se colocó a su lado para después ser descubierta ante la prensa, que no salía de su asombro ante lo que estaba ocurriendo.

El músico conoció a su actual novia hace cinco meses y, desde entonces, se han dejado ver juntos en varias ocasiones. La modelo ha pasado la noche en Villa Meona, la casa que Isabel Preysler tiene en Madrid. "Vivi me encanta porque es una chica muy parecida a mí en el sentido de que le encanta el deporte, es muy espontánea, siempre estamos de acuerdo en qué vamos a hacer. Las discusiones son inevitables de vez en cuando, pero me llevo muy bien con ella y la verdad es que es encantador. Se lleva bien con todo el mundo. Me encanta que siempre es muy positiva y eso la verdad es que a mí me atrae mucho", dijo sobre su nueva ilusión, después de separarse de su mujer, Charisse Verhaert, en febrero de 2021 tras 16 años de relación.

"Tamara es más lista que hambre"

Tras la peculiar presentación de su novia, Julio José habló sobre las polémicas que han rodeado a su hermana Tamara Falcó tras romper su compromiso con Iñigo Onieva: "¿Qué consejos voy a darle yo a mi hermana si mi hermana es más lista que el hambre? Ella sabe todo, ella es la que sabe dirigir su vida y la verdad es que lo importante es que esté feliz y que esté tranquila. Que disfrute la vida al máximo que todavía es joven".

El hijo de Isabel Preysler está convencido de que la Marquesa de Griñón volverá a encontrar el amor: "Hombre, claro, ¿cómo no se va a volver a enamorar? Claro que sí". Y aseguró que la familia la está apoyando en estos momentos tan complicados: "Tamara siempre ha sido una chica maravillosa. Toda la vida. La verdad es que se merece todo lo mejor y en lo que ella crea, es lo importante".

Feliz y enamorado, Julio José también habló de sus ganas de ser padre: "Dentro de nada cumplo 50 años y creo que ya me toca. Soy el único de la familia que no tiene hijos y me hace mucha gracia eso en el sentido de que mi hermano Enrique ya tiene tres, mi hermana dos, Ana ya también con dos. Solo faltamos Tamara y yo y la verdad es que sí me gustaría en un futuro. Bueno, un futuro cercano tener unos hijos y creo que eso es parte de la vida. Creo que es un momento muy bonito del ser humano".