Desesperación en el 'Deluxe': tratan de resucitar el drama de Al Bano y Lydia Lozano pero fracasan

El cantante italiano Al Bano abandonó la SICAB de Sevilla para acudir al Deluxe de Telecinco. El programa nocturno del sábado obligó al cantante a enfrentarse a las declaraciones de Patricia Donoso, que aseguró que había mantenido relaciones sexuales con él, y al inevitable drama de éste con Lydia Lozano, que esta vez decidió no comparecer al sentirse sobrepasada.

Sobre Patricia Donoso, que ya aseguró haber tenido relaciones con Ortega Cano, aseguró no saber quién es. "Me hablas de una persona que no conozco", dio el cantante, que dijo también que "si tú vienes a un aeropuerto conmigo cada 5 pasos se hacen fotos conmigo". Aseguró querer demandarla y que "después de esta mierda que esta haciendo, si ella va por el sur yo por el norte".

El Deluxe también recuperó uno de los temas inevitables, el de Lydia Lozano y sus exclusivas sobre Ylenia, la hija desaparecida de Albano. "Ha sido la señora ¿Cómo se llama? Lydia Lozano tiene que estar presente, decir dónde está la verdad yo la tengo, tú no", dijo Albano al principio, demostrando tener ganas de guerra. Asegura no querer perdón ninguno y sus deseos de "más que perdonarla, olvidarla".

Con exmujer Romina Power dijo que la relación es buena y que hay que saber diferenciar lo que es el matrimonio y la familia que se crea: "Mis relaciones son buenas nunca uno tiene que olvidar que el matrimonio se acabó pero la familia existe... siempre existe el respeto una palabra que la gente olvida".