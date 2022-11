Familiares y amigos de Amaia Montero hablan sobre su desaparición

El pasado 14 de octubre Amaia Montero publicó por última vez en su perfil de Instagram una fotografía que dejó muy preocupados a sus seguidores. En la imagen aparecía completamente abatida junto a un texto que evidenciaba que la cantante no pasa por su mejor momento: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida? (...) Me siento destruida". Desde ese día, desapareció de las redes sociales y han sido sus familiares y amigos los que han hablado sobre cómo está viviendo la artista estas últimas semanas.

"No está pasando por su mejor momento", manifestó su hermana Idoia para tranquilizar a sus seguidores. Además, se mostró muy agradecida por los mensajes de cariño que está recibiendo su hermana, asegurando que la familia la está arropando en esta etapa tan complicada. Otros familiares de la artista han hablado con El Español para dar la última hora sobre su estado de ánimo: aseguran que está mejor y que en estos momentos se encuentra "muy bien". Ha encontrado en su nuevo trabajo musical "su mayor refugio y motivación".

Amigos de Amaia también le han hecho llegar sus mejores deseos a través de las redes sociales. Es el caso de Cayetana Guillén Cuervo: "Amor, por favor, te queremos". "La vida siempre sirve", añadió Paula Echevarría en el perfil de Instagram de Amaia. "Resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop, no lo olvides! ¡Vamos!", escribió Diana Navarro.

Uno de los últimos en pronunciarse sobre la ‘desaparición’ de la cantante ha sido su expareja Gonzalo Miró, con el que mantuvo una relación de tres años que llegó a su fin en 2011. Después de una década de la ruptura, ambos siguen teniendo una buena relación de amistad: "Yo a Amaia la quiero mucho, ya lo sabéis. Es una gran persona. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho", manifestó ante las cámaras de Europa Press este lunes. "Creo que todos tenemos malas épocas", dijo, confiando en que Amaia Montero resurja con más fuerza que nunca con la publicación de su nuevo disco.