Rosa Benito sigue el ejemplo de su exmarido Amador Mohedano y ya no se calla ante las constantes humillaciones y acusaciones de las que es víctima por parte de Rocío Carrasco y La fábrica de la tele. Ahora que el documental En el nombre de Rocío ha legado a su fin, es el turno de réplica de la colaboradora, quién no está dispuesta a tolerar que se ponga en duda el vínculo especial que le unía a su excuñada Rocío Jurado.

Pese a que sigue colaborando en el programa Ya es mediodía, los espacios de Telecinco que no pertenecen a la productora La fábrica de la tele, han dejado de incluir en sus contenidos todo lo relacionado con el citado documental, con el fin de no dar pábulo a la historia de Rocío Carrasco. Por este motivo, Rosa Benito echa mano de las redes sociales para contestar a su sobrina, en esta ocasión haciendo pública una carta escrita por Juan de la Rosa, exasistente y amigo de Rocío Jurado.

A lo largo de los quince capítulos que componen la segunda temporada de En el nombre de Rocío, el nombre de Juan de la Rosa ha sido uno de los más reivindicados por parte de Rocío Carrasco. Según la versión de la hija de Rocío Jurado, este era conocedor de los tejemanejes de los Mohedano y consciente de que se aprovechaban de la cantante incluso durante su enfermedad.

Para desmentir esta versión, Rosa Benito ha hecho público un documento escrito por Juan de la Rosa en el que habla, entre otras cosas, del gran amor que se profesaban las cuñadas. Unas palabras que demuestran que, en la intimidad, Rosa Benito más que su cuñada, era uno de los pilares fundamentales de su vida. En este escrito reconoce también que la familia de Rocío Jurado no separó de su lado durante su estancia Houston y que la cuidaron hasta el último día.

"Me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado", dice el texto de Juan de la Rosa. "Cómo te entiende, cómo sabe lo que necesitas y lo que te gusta… Igual te da un masaje que te prepara una medicina que te hace la manicura o te arregla el pelo. Pero el valor más grande es el del amor que siente por ti, y ha sido tu mejor compañía", dice el secretario de Rocío Jurado, alabando el importante papel que desempeñó Rosa en la vida de Rocío.

Esta carta forma parte del libro Rocío de luna blanca en el que participaron amigos de la cantante como María Teresa Campos, Enrique Miguel o el propio Juan de la Rosa. Como se puede observar, la carta del secretario desmiente por completo la versión ofrecida por Rocío Carrasco de que Rosa Benito no estuvo a la altura durante los últimos días de vida de su madre y que solo le preocupaba su economía.

Pese a que el texto no deja lugar a dudas, la marea fucsia (seguidores de Rociíto) no han tardado en cargar durante contra la peluquera, demostrando una vez más el feminismo selectivo del que hacen gala: "Ayer, por algo que subí a mis historias, las desteñidas amargadas llenas de ira empezaron con insultos… Decirles que no me afecta, al contrario, que hablen, aunque sea bien. Pregunté de dónde había salido el artículo y me dijeron que era del libro que hizo Juan de la Rosa, así que antes de criticar informaron de dónde salen las cosas. Gracias", ha sentenciado Rosa Benito.