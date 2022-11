La estrategia de Fidel Albiac con los directivos de las televisiones: "Él es de los que prometen"

Amador Mohedano ha vuelto a plantar a cara a su sobrina Rocío Carrasco. El chipionero no está dispuesto a olvidar todo lo se ha dicho sobre él durante la segunda temporada de la docuserie, En el nombre de Rocío, y esta semana ha dado nuevos datos sobre lo que se esconde tras las acusaciones de la hija de Rocío Jurado. Amador señala directamente a Fidel Albiac como el culpable de todo lo que está ocurriendo: "Ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros", ha asegurado en el canal de Youtube JuanjoVlog, único medio al que ofrece declaraciones desde hace meses.

El exmarido de Rosa Benito cree que Fidel ha utilizado su posición como "marido de la hija de Rocío Jurado" para exigir y advertir a directivos y periodistas y así evitar que salgan a la luz informaciones que podrían dañar su imagen: "Al estar respaldado por la hija de Rocío Jurado, pues eso hace que se envalentone. Siempre ha sido así de atrevido. Entonces él ha podido llamar a algún directivo diciendo que es el marido de Rocío Carrasco. Aunque en ese tipo de conversaciones hay que tener mucho cuidado porque la gente tampoco se fía de todo el mundo y saben con los profesionales que has hablado siempre".

Amador define al marido de su sobrina como una persona "con buena labia" que tiene mucho "poder de convicción para algunas mentes": "Él es de los que prometen. Fíjate si tendrá labia que ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros. Promete cosas que luego no las puede realizar", asegura Amador, que ya ha perdido la esperanza de recuperar su relación con Rocío Carrasco. "Si yo tengo una pareja que tiene labia y que me gusta porque va por lo legal y porque es una persona educada, atenta, familiar, pues me ha tocado la lotería. Pero si esa persona me va a poner en contra incluso de mis propios hijos para que los vea, que no hable con tus tíos ni con nadie... pues no".

Pese a la dureza que ha mostrado en los últimos meses durante la emisión del documental, Amador se encuentra devastado por la imagen que se ha dado de su hermana y de su familia: "No me escondo pero después de las cosas que he escuchado por boca de mi sobrina, que tiene mi sangre... No soy de piedra. Tengo un odio por dentro que nadie se lo puede imaginar, un sentimiento que no he tenido en mi vida. Más que ellos han dicho de nosotros no ha dicho nadie".

Sobre si tomará medidas legales por las "falsedades" que se han contado, Amador se muestra tajante: "Si tuviera dinero, pondría demandas por todo. Yo tengo mis apuntes y mis cosas, si en algún momento puedo, claro que voy a demandar. Hoy en día coges al abogado y le dices tira para adelante. Hay cosas que no se pueden permitir y quedar en el aire. Sigo diciendo que yo tengo mi gente, que noto como me quieren. ".