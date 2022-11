Después de sus palabras sobre Esther Doña en Espejo Público y la respuesta de la aludida, que se reunió con sus abogados para estudiar posibles acciones legales contra la socialité y Marina Castaño, Carmen Lomana responde a la marquesa viuda de Griñón.

Y el resultado es una posible guerra abierta, en tanto Lomana a vuelto a cargar contra ella unas series de mentiras "por psicopatía". La colaboradora de Susanna Griso, que recientemente formó parte de Y ahora Sonsoles para salir por no acaparar suficiente protagonismo, aseguró que Esther Doña es una "mujer que no tiene límites". "Tiene unos brotes que se pone como una fiera, se insulta, se autolesiona... y el juez salió corriendo porque ya se veía como el pobre Carlos Falcó, en el calabozo", dijo en su momento.

Preguntada por esas posibles medidas legales de Esther Doña en los premios de pintura BMW, Lomana aseguró que "muy bien, que las tome. Vamos a ir Marina y yo, pero como empiece a salir todo lo que hay de ella… mejor que no".

Eso sí, Lomana prefirió callar, aparentemente. "Pero no quiero hablar, no me interesa. Es un personaje que no me interesa. Yo la apoyé mucho en un momento, ahora no", dijo, negándose a retractarse de sus palabras.

Es más, aseguró que "hay muchos testigos, y hay cosas que yo he visto y otras que me han contado. Es lo que yo dije". A continuación, eso sí, aseguró: "Creo que no van a salir más cosas de Esther porque carece de interés".