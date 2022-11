Susto de Rocío Flores: un mareo arruina su tarde en familia

En poco tiempo Rocío Flores es ha convertido en una de las influercer con mayor proyección de nuestro país. Su radical cambio físico, también a la hora de vestir, la ha posicionado como uno de los rostros más influyentes de Instagram, donde ya cuenta con casi 800.000 seguidores, con los que comparte consejos de estilo, sus rutinas diarias, fotografías de su día a día o reflexiones.

Hace unas horas la hija de Rocío Carrasco publicó una fotografía en la que anunció a sus fans que pasaría una divertida "tarde de repostería" junto a su hermano David y su hermana Lola, fruto del matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno. Sin embargo un percance de salud lo impidió, tal y como ella misma contó horas después: "No he podido hacer vídeos ni fotos porque me ha dado un pequeño mareo y me he tenido que tumbar mientras ellos disfrutaban", escribió, lamentando no haber podido compartir con sus seguidores su tarde familiar.

Su confesión despertó la preocupación de los usuarios de las redes sociales, que le hicieron llegar multitud de mensajes de apoyo y cariño. Gesto que ella aprovechó para confesar que sufre un problema "con los mareos" que contará "en otro momento", cuando esté recuperada: "La historia de mis mareos ya os la cuento en otro momento que me encuentre mejor. Y a la pregunta de si me encuentro mejor, la respuesta es ‘no’", aclaró en una historia de Instagram.

"Creo que he caído. Tenía mucho frío y me he dado una ducha de agua hirviendo. Me quería dormir pronto, pero es imposible en mí", se despidió, no sin antes dar las gracias a toda la gente que se ha preocupado por ella: "Gracias a todos los que me habéis escrito".