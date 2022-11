Corinna destapa la nefasta vida familiar de Juan Carlos: "Temía volver a casa"

En el quinto episodio de Corinna y el Rey, titulado "Falsa Navidad", Corinna zu Sayn-Wittenstein versa con la experiencia de la "amiga entrañable" de Juan Carlos con el general Sanz Roldán y otros pormenores de su relación con Juan Carlos. El título -explica ella- se debe a que el emérito "pasó dos navidades fingiendo. Una es la falsa feliz Navidad con las personas que quiere y otra es la falsa Navidad de verdad con las personas que ya no puede soportar".

El podcast lleva al oyente al 22 de diciembre de 2013, en la casa de campo de Philip Adkins, el primer marido de Corinna, que se negó a realizar declaraciones para el podcast y que llegó a desarrollar una buena amistad con el emérito. En la cena, el Rey hizo regalos a Corinna y sus dos hijos, Nastassia y Alexander. Era una verdadera cena de Navidad.

El podcast cuenta también cómo el rey emérito, decepcionado por el final de su relación con Corinna y en plena crisis familiar, le aseguró que no soportaba la idea de pasar la Navidad con su familia. "Temía volver a casa", dice Corinna sobre Juan Carlos.

Sofía vivía todo el año en Londres y solo volvía a España a cumplir con su agenda oficial, y todo a Juan Carlos le parecía urdido para dirigirle a la abdicación de cara a que su hijo Felipe VI ocupara el trono. "El Rey estaba rodeado por aduladores babosos. Era todo un espectáculo de circo para mantener feliz a ese hombre poderoso", dice Corinna sobre sus navidades con él.

"Las relaciones familiares se habían deteriorado hasta tal punto que me dijo que no podía soportar la idea de pasar la Navidad con ellos", cuenta Corinna en un podcast ideado para ajustar cuentas con Juan Carlos y la Casa Real de Felipe VI. Juan Carlos, no obstante, seguía "fingiendo que no existían agentes del servicio secreto, ni que había juicios por corrupción alrededor de los Borbón".

En esta quinta entrega Corinna relata también los pormenores de la entrega de los 65 millones de euros que Juan Carlos decidió darle como agradecimiento. En conjunto, Corinna retrata el año 2014 como el año de la debacle profesional y personal del entonces Rey.

Corinna relata también su experiencia con el General Sanz Roldán al presentarse éste inesperadamente en su hotel para -tal y como expone la nota de prensa oficial de Project Brazen- "hacerle una petición que se convertirá en toda una pesadilla para ella".

"La ruptura de su pacto con el General le traerá consecuencias inimaginables que le afectarán tanto personal como profesionalmente".