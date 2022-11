Jiménez Losantos comenta el enfado de Iker Casillas por empatizar con Sara Carbonero

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para abordar largo y tendido la actualidad social, dominada por el anuncio de última hora de una nueva operación de urgencia de Sara Carbonero tras una revisión de su enfermedad.

Carbonero, que fue operada de con éxito de un cáncer de ovario hace tres años, ingresó esta semana para ser de nuevo operada tras una revisión rutinaria. La periodista ha colgado en redes sociales un post con la portada de un disco de Valeria Castro titulado "Poquito", que parece resumir su estado de ánimo: tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio, "cuando uno está mal no necesita grandes cosas".

El ingreso hospitalario de Sara Carbonero ha causado todo tipo de reacciones, entre ellas la de su ex Iker Casillas, de nuevo rebotado por lo que considera un comportamiento agresivo de la prensa: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable".

"¿Dónde está el daño de la noticia?", se preguntó en Es la mañana de Federico su director. "Antes todo el mundo quería a Iker y Sara. Este tío está enemistado con el mundo, es un borde y un pésimo comentarista. De donde no hay no se puede sacar".

Jiménez Losantos recordó cuando "todo el mundo empatizó" con él cuando le sobrevino el infarto. Cosa que también molestó al exportero. "Todo el mundo cuando hay una situación de peligro se acuerda de alguien que ha dado algo bueno. Y Sara nunca ha hecho daño a nadie", dijo, justificando el cariño de la prensa y la gente con unas informaciones que esta vez han sido "exquisitas".

"No ha habido una sola palabra de morbo, que podría haberlas. Por suerte la prensa rosa en este caso ha sido rosa, no amarilla", opinó Jiménez Losantos, que recordó que "cuando se interesaron por su infarto también le pareció mal". A Casillas, por tanto, le parecen mal "las palabras de afecto" a su ex por su problema de salud.