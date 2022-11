Tensión en el hospital donde se encuentra Bernardo Pantoja: "Su situación es extrema"

Bernardo Pantoja ha sido intervenido de urgencia de una pierna y su estado es "extremadamente preocupante". Aunque la operación de Bernardo Pantoja estaba prevista para más adelante, su delicada salud ha obligado a los médicos a adelantar la intervención, que tuvo lugar este jueves en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Anabel Pantoja, que se encontraba en Madrid ultimando los detalles del piso que ha alquilado junto a su pareja Julen Pereira, puso rumbo a Sevilla para acompañar a su padre y su familia en estos momentos tan complicados. Junto a Bernardo se encuentran sus hermanos Juan e Isabel: "Están siendo unos momentos muy duros para toda la familia porque Bernardo Pantoja se está apagando. Yo ayer recibí la información de que existe una situación muy complicada. Isabel y Anabel se encuentran dentro del hospital. La preocupación es extrema", ha deslizado el reportero José Antonio León en las últimas horas.

A pesar del complicado momento que vive Bernardo Pantoja, las rencillas de la familia no han cesado ni siquiera dentro del centro hospitalario. Junco, pareja de Bernardo Pantoja, no está recibiendo el trato que se merece por parte de los hermanos de su marido. Al parecer, la tonadillera y su hermano Juan no quieren coincidir con su cuñada en la habitación del enfermo.

La tensión dentro del hospital habría llegado a tal punto, que Isabel y Juan habrían prohibido la entrada a la habitación a su cuñada mientras ellos estén en su interior. De hecho, la japonesa fue la última persona en enterarse de la gravedad del estado de Bernardo. El hospital se puso en contacto con los hermanos y la hija del paciente debido a la gravedad de su situación, pero no avisó a su esposa, que se enteró cuando alguien acudió a su domicilio para pedir la documentación de su marido.

La bailaora, que se ha dedicado durante años a cuidar de Bernardo, sufrió un ataque de nervios al encontrase allí a Isabel y Juan, con los que no tiene relación desde hace años, debido al frío recibimiento. Tampoco fue avisado Kiko Rivera, que descubrió por la prensa la delicada salud de su tío con el que siempre ha mantenido una estupenda relación.