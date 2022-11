Es una bonita historia aunque alarmó a quienes creían feliz a la pareja y, de pronto, dio la impresión de que rompían sus tres años de amor. Todo porque la conocida cantante Aitana, mientras Miguel Bernardeau se encontraba lejos de ella, en Berlín, lo echó de menos. Fingió en una letra que esa relación se iba al traste, que no merecía la pena. Ella grabó en un disco dicha canción, que tituló con el nombre de la capital alemana donde se encontraba su novio. Y cuando ambos se reencontraron, aquella breve separación, sirvió para unirlos aún más. Los dos disfrutan de éxito, ella en su faceta de intérprete pop, y él como emergente galán que empalma serie tras serie televisiva.

Por si hay quiénes no los conozca lo suficiente, aquí tienen una breve biografía de cada uno. Aitana Ocaña es natural de un pueblo catalán, San Climent de Llobregat, donde nació en 1999. Su pasión por la música la llevó a inscribirse en las pruebas para la edición de Operación Triunfo de finales de 2018. Se llevó un susto morrocotudo cuando paseando por Madrid junto a su padre, que es quien más la animó para presentarse, advirtió que había perdido una acreditación necesaria para ser admitida. Removió Roma con Santiago, como suele decirse en casos urgentes de búsqueda, hasta que la encontró pisoteada en una de las calles por las que había transitado. La suerte también le acompañó en ese certamen de futuros jóvenes valores de la canción, pero también en su posterior carrera como profesional. A día de hoy es una de las voces más escuchadas, no solo en España, con medio centenar de discos de platino que la acreditan como líder de ventas. Emprendió hace pocas semanas su gira con la leyenda "11 Razones Tour", que alude a su más reciente álbum por tierras hispanoamericanas, con paradas en México y en Chile. En este último país fue recibida nada más aterrizar en la capital por varios centenares de admiradores. Mientras tanto, su novio seguía en Madrid, recordándola, y dedicado a su intenso trabajo de actor.

Ese novio de Aitana es el hijo de Ana Duato, Miguel Bernardeau, nacido en Valencia, la tierra de su madre, en 1996. La protagonista de "Cuéntame..." está casada con el productor de la serie, el albacetense Miguel Ángel Bernardeau. La profesión de sus progenitores qué duda cabe influyó en la vocación de Miguel, quien hizo un papelito en Cuéntame... para más adelante ir ya consiguiendo mejores oportunidades conforme recibía lecciones de arte dramático en una academia, aquí en España y luego otra en Los Ángeles (California). Si en sus comienzos apenas contaba diecisiete años, ahora con nueve más puede enorgullecerse de un bagaje artístico interesante, dada todavía su juventud. En la serie Élite, durante varias temporadas, cuatro de las seis emitidas, ambientada en un colegio de "chicos bien", de ahí el título, incorporó el personaje de Guzmán con el que obtuvo cierta popularidad. Anecdóticamente, quien hoy es su pareja, Aitana, se fijó en aquel joven actor y lo felicitó a través de su cuenta en Instagram, al desconocer otro medio con el que contactar con él, que no fuera la cadena que emitía la serie. Un día se vieron y poco a poco pasaron a mayores…

Ahora, primeros de diciembre, se estrena otra serie, para la productora Disney+, La última, que tiene la particularidad de que sus protagonistas son Miguel y Aitana. Él en el cometido de un aspirante a boxeador. Historia de dos jóvenes enamorados: para ella, una novedad, pues nunca había ejercido de actriz. Cuentan que en el rodaje fueron advertidos de que ignoraran su propia relación sentimental, para que ante las cámaras no se excedieran en la realidad de sus vidas. Más comedidos, se entiende, a la hora de seguir un guión sin propasarse en miradas, gestos o más cercanía física. Un argumento de sueños juveniles, de amistad, retratando el amor de dos jóvenes y su propia generación.

Un mes de diciembre que para Miguel Bernardeau le supondrá contemplar otro estreno televisivo, a través de Netflix, 1899. mezcla de drama, terror y misterio, que rodó en Berlín. Y ahí es donde se produjo cuanto contábamos al principio: que tuvo que estar unas semanas lejos de Aitana, por eso ella resolvió en ese tiempo componerle una romántica balada.

Tambien el pasado verano Miguel se incorporó al rodaje en las Islas Canarias de una nueva versión de "El Zorro", legendario personaje novelesco del siglo XIX, de nombre Diego de la Vega, que a lo largo de diez episodios, a emitirse ya el próximo año, nos mostrará a este héroe, defensor de los que viven desprotegidos e injustamente tratados, al tiempo que tratará de encontrarse cara al cara con el villano que mató a su padre. La última vez que se llevó a la pantalla un "remake" más de "El Zorro" fue cuando lo protagonizó Antonio Banderas.

Aitana concluirá su gira americana y volverá a Madrid para celebrar con Miguel las próximas fiestas. Procuran no ser sorprendidos por los reporteros de las revistas rosas. No se han acostumbrado aún a aparecer en ellas cogidos de la mano, arrobados el uno del otro, como si estuvieran viviendo una anticipada luna de miel, aunque la boda tendrá que esperar: no se han decidido aún.