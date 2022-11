Altercado en el tanatorio: la tía de Bernardo Pantoja se desmaya tras ser expulsada

Momentos de tensión los que se han vivido en las últimas horas durante la despedida a Bernardo Pantoja en el tanatorio de Sevilla. Por allí han pasado familiares y amigos del fallecido para acompañar a su hija Anabel y su viuda Junco en estos momentos tan difíciles. El primero en llegar fue Kiko Rivera, quien se enteró del lugar y el horario de las pompas fúnebres gracias a la prensa. También pasó por allí Isa Pantoja y su novio Asraf, así como compañeras y amigas televisivas de Anabel como Ana Luque o Belén Esteban.

Otra de las que llegó hasta el tanatorio de Sevilla fue Magdalena Clavero, hermana de doña Ana y tía de Bernardo, conocida por sus apariciones televisivas en Sálvame. Pese a que sabía que no sería bien recibida por Anabel Pantoja, a la que ha criticado públicamente en los platós de Telecinco, Magdalena entró al tanatorio dispuesta a despedirse de su sobrino. Lo que no imaginaba es que nada más entrar por la puerta se topó de frente con Mercedes Bernal, madre de Anabel, que la echó de allí inmediatamente.

"Merchi me ha dicho que soy una sinvergüenza", contó muy afectada Magdalena a las cámaras que se encontraban a las puertas del tanatorio. "Le he dicho a Anabel que me deje entrar y Merchi me ha dicho que soy una sinvergüenza y que me vaya", dijo antes de desvanecerse y caer al suelo. Los reporteros y curiosos la ayudaron a reponerse y la acompañaron hasta en vehículo con el que se había desplazado hasta el lugar.

Minutos antes de sufrir el desmayo, Magdalena salió en defensa de Junco, viuda de Bernardo, por el trato que estaba recibiendo por parte de su familia política: "Me parece muy mal que la echen como a un perro (…) Que le den una vivienda en condiciones porque es lo que le gustaría a mi sobrino. Si me tengo que poner una pancarta para que no la echen de su casa, me pongo debajo de su casa. Yo he estado en los momentos que he podido. La que ha estado ahí las 24 horas para lo malo y para lo bueno ha sido Junco", dijo.

Magdalena se desmaya en plena conexión con el sálvame pic.twitter.com/S8uSKkKC9B — la peace (@vuelvelapexce) November 25, 2022

Una vez recuperada del mareo, Magdalena volvió a conectar en directo con Sálvame para explicar lo sucedido: "Me encuentro mejor. Me duele el lumbar. Me han dado unas pastillas. No sé lo que me ha pasado". Dolida, volvió a manifestar su indignación: "A esta familia no la entiendo. No hay consideración ni respeto. Yo solo he pedido por favor que me dejara, no se lo he pedido de otra manera (...) Yo he venido de buena fe al responso (...) ¿A mí me va a echar la culpa de hacer daño a mi sobrino? Cuando ellos ganan dinero a costa de eso", manifestó, abandonando definitivamente el recinto muy afectada.