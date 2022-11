Las imágenes de Alba Carrillo con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content han merecido respuesta de la propia "jefa", Ana Rosa Quintana. En la tertulia de su magazine diario en Telecinco la periodista ha reconocido el pudor que le dan las imágenes, que han sumido al matrimonio del exsupervivientes en una grave crisis.

Pese a que los dos, tanto Alba Carrillo como Jorge Pérez, han pedido perdón y mostrado arrepentidos -tanto el uno con el otro, por la amistad que les une, como por Alicia, la mujer del guardia civil- Ana Rosa ha considerado que la culpa no es de ellos.

"Como presidenta de esta compañía no me gusta que graben en una fiesta privada. No voy a preguntar pero que no lo vuelvan a hacer", ha dicho tajante la directora de El Programa de Ana Rosa, que reconoce que pese a estar presente en la fiesta "no se enteró de nada". Algunos de sus colaboradores aseguraron que Alba y Jorge estaban en una zona en la que ninguno de los dos precisamente se escondía de miradas ajenas.

Su copresentador, Joaquin Prat, se suma a esa postura. "Les han hecho una putada pero quien asume su responsabilidad por ser un hombre casado y con hijos es quien lo ha hecho. Y ya lo ha hecho".

Lecquio se mostró crítico, pero con Alba Carrillo, con quien ya en el pasado ha tenido sus más y sus menos. Calificando el tema de "lío de adolescentes", consideró que Jorge era el más "adolescente en estas lides". "Pero Alba no creo, que cuesta asumir el error en Alba", dijo, considerando la mayor experiencia mediática de la modelo.