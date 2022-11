Sira Martínez, hija de Luis Enrique, el gran apoyo de la Selección y de Ferrán Torres

Sira Martínez se encuentra en Doha apoyando a la Selección Española en el Mundial de Qatar 2022, pero más en concreto a su padre, Luis Enrique, y a su novio, el futbolista Ferrán Torres. La hija mayor del seleccionador y Elena Cullell comparte en las redes sociales cómo está siendo su estancia rodeada de lujos, yendo de compras y disfrutando de las playas y hoteles catarís, además de asistir a los partidos de fútbol para animar a la Selección.

Este domingo estuvo presente en el encuentro que enfrentó a España contra Alemania y que terminó en empate, dejando buenas sensaciones con el equipo de Luis Enrique. Su novio arrancó en el 11 titular y no dudó en apoyarle desde la grada. Días antes, aprovecharon juntos el descanso que pueden disfrutar los jugadores de la Selección y se relajaron en un hotel de Doha con una gran piscina y vistas espectaculares.

Durante una de sus emisiones en Twitch, Luis Enrique respondió a las preguntas de sus seguidores y una en concreto se refirió a la relación de su hija: "Si Ferrán Torres marca gol y hace gesto el gesto del chupete, ¿lo celebrarías?", preguntó un fan del seleccionador. "Si Ferrán Torres marca gol me alegraría mucho pero como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, le pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, vamos... Solo faltaría", bromeó el seleccionador.

Fue el pasado mes de enero cuando el delantero del FC Barcelona confirmó la relación con la hija de Luis Enrique. Los rumores comenzaron meses antes y el futbolista todavía juagaba en el Manchester City. Se habló de que los jóvenes mantenían una relación a distancia. Tras el fichaje por el Barça a finales de 2021, su historia de amor continúa ahora con más facilidad, ya que ambos viven en la capital catalana.

Torres considera a Luis Enrique un padre deportivo y mantienen una estrecha relación, ya que trabajan codo con codo en la Selección Española: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la Selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", confesó.