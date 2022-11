Alba Carrillo, al "santo" Jorge Pérez: "Ni juego peligroso ni mierdas, lo hace todo el mundo""

Alba Carrillo ha acudido a Ya es mediodía, conducido por Joaquín Prat, para dar su versión de lo acontecido en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn, en la que ella y su amigo Jorge Pérez.

Un vídeo en el que se muestra a ambos muy juntos y cercanos, hasta el punto de poner al exsuperviviente en una posición comprometida con su mujer, Alicia Peña. Jorge ha emitido un comunicado en redes sociales pidiendo perdón pero, también, algo más de discreción con un tema doloroso que no quiere que llegue a más.

Pero Alba Carrillo se ha sentido ofendida por algunas de las palabras de su amigo. "No entiendo lo del juego peligroso", dijo a Joaquín Prat la madrileña con un evidente poso de ofensa. "Hay cosas que no me están gustando", dice de Jorge, en concreto algunas que le "han contado compañeros y que son innecesarias".

Alba dice tajante que ambos siguen siendo amigos, pero "me falta una conversación. Ha dicho cosas por detrás que no me han gustado".

Alba y Joaquín Prat | Mediaset

Jorge, intentando preservar la integridad de su matrimonio y salvaguardar a sus cuatro hijos, podría haberse pasado de frenada. "Jorge, qué dices. Estoy de dramas hasta la punta de las narices. Qué juego peligroso ni que mierdas. Lo hace todo el mundo. Ya esta bien, vamos a dejar de dramatizar y hacer santos. No puedo más. Tengo un limite. Yo también estoy sufriendo", dijo, pidiendo que se pongan también en su lugar.

Y es que a Alba le molestan muchas cosas leídas en redes, así como reacciones de compañeros de profesión. "He leído que he sido yo la pecadora que le ha sacado de su tranquilidad y le he arrastrado hasta mí. En fin". Algo que tiene que ver, el hacer responsable por completo a Alba, -y así se lo dijo Joaquín Prat- con el "machismo de determinadas mujeres".

"Luego me dan los chispazos y la gente dice que salto a la primera de cambio, pero llevo contenido", dijo en Ya es mediodía.