Anabel Pantoja se despide de su padre con una carta en plena vorágine familiar

Cuatro días después del triste fallecimiento de Bernardo Pantoja a los 69 años de edad debido a las complicaciones derivadas de su diabetes, su hija Anabel Pantoja ha encontrado las fuerzas suficientes como para despedirse de su padre públicamente. A través de una carta publicada en su perfil de Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja se ha despedido de su progenitor con un emotivo texto en el que plasma lo que sentía hacía él.

Aunque la relación entre ellos nunca fue fácil, debido a las ausencias de Bernardo durante la niñez y adolescencia de Anabel, ella prefiere quedarse con los buenos momentos y olvidar las rencillas del pasado: "Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo (…) Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija".

También ha aprovechado la misiva para agradecer el apoyo y el cariño que ha recibido por parte de familiares y amigos, especialmente de su madre, de su tía Isabel y de su amigo Antonio Abad: "Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias Tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola".

Polémica despedida

La despedida de Bernardo Pantoja no ha estado exenta de polémica: son muchas las voces que aseguran que la tensión entre Junco, viuda de fallecido, y los hermanos de este, era casi insoportable, hasta el punto que se habría pedido a la japonesa no apareciese por la habitación mientras ellos estuvieran dentro. También fueron muy controvertidas las horas en el tanatorio, donde testigos hablan de varias discusiones entre la familia, así como la expulsión de Magdalena Clavero, tía de Bernardo, que se desmayó a la salida del recinto debido a los nervios.

Merchi, madre de Anabel, ha desmentido algunas de estas polémicas, negando que ella haya tuviese un encontronazo con Junco: " Yo he estado en la habitación junto a Junco, a Isabel y a mi hija. Y yo no he cruzado una palabra con esta señora. No he tenido nada. Jamás he hablado con ella. Yo nunca he hablado con esta mujer", aseguró este lunes en Sálvame. La exmujer de Bernardo se mostró indignada por las informaciones que aseguran que exigió a Junco que se quitara una medalla de Bernardo para dársela a su hija: " Cómo pueden sacar estas mentiras y estas injurias? Esto es muy fuerte. Eso es mentira, no he cruzado palabra (…) Esa cadena llevaba guardada 20 años y se la puse yo a mi hija".

"Lo único que le pedí fue el cojín que tenia, el cojín de su padre para mi hija. Hay testigos, lo pueden corroborar. Yo estaba fuera en el pasillo. Yo he entrado en la habitación en dos o tres ocasiones. Ella entraba y salía, entraba y salía. No he cruzado palabra. Que no digan más mentiras, por Dios. Que esto no hay cuerpo humano que lo resista", continuó en el audio que envió a Belén Esteban para aclarar el asunto. "No digáis más mentiras para hacer audiencias. Es muy fuerte todo. Por favor, que estamos viviendo momentos muy duros. Si encima echáis leña al fuego no hay Dios que se recupere".