El secreto de Bertín Osborne para su espectacular cambio físico a los 68 años

Dos años después de anunciar su separación de Fabiola Martínez, Bertín Osborne protagoniza una de sus portadas más sorprendentes en la revista Hola. El cantante de 68 años muestra su espectacular cambio físico después de meses de dieta estricta y duro ejercicio con el que ha conseguido un cuerpo de lo más fibrado. Desde su impresionante casa en el campo sevillano, Osborne habla de cómo ha encontrado en el gimnasio y el ejercicio físico una manera de liberar estrés y preocupaciones.

Desde el pasado mes de septiembre, Bertín ha perdido más de diez kilos de grasa pero ha ganado mucho en musculatura. Algo que evidencian las fotografías que acompañan al reportaje donde luce unos bíceps de escándalo. Un resultado que ha conseguido gracias también a la alimentación: "Me propuse ponerme en forma hacer cuatro o cinco meses. Adelgacé 10 kilos y aún me mantengo", relata en páginas interiores. "Es un tema de fuerza voluntad y, ahora, ya es un tema de hábito".

Bertín ha recuperado una de sus grandes pasiones, el boxeo: "Yo he boxeado casi diez años pero lo dejé. Ahora lo he vuelto a retomar y creo que es lo mejor que podía hacer porque me ha cambiado muchísimo el físico", explica.

Tal ha sido el impacto de estas fotografías, que muchos han insinuado que podrían ser imágenes de hace tiempo, algo que él mismo se ha encargado de desmentir en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico: "Las fotos no son antiguas, las hice hace siete días en casa", aclara. "Las fotografías son parecidas a las que saqué en redes pero son nuevas", dice, confirmando su estado físico actual. De hecho el programa matinal de esRadio contactó hace semanas con él, cuando la publicó en su Instagram, para preguntarle si estaba haciendo el famoso reto que propone la revista de salud Men´s Health, y respondió que no tenía tiempo.

"No hay un nuevo Bertín"

Niega que haya un nuevo Bertín después de la separación de la venezolana: "No hay nuevo Bertín. He sido el mismo desde que empecé a cantar hasta el día de hoy. A mí no me han cambiado ni las circunstancias ni las situaciones ni nada en la vida. Lo que ves que soy lo he sido así siempre".

Sobre Fabiola, todo son buenos deseos: "Quiero que Fabiola sea la mujer más feliz del mundo porque se lo merece. Y me encantaría que lo fuera, sola o acompañada. Yo soy feliz solo. Si ella quiere ser feliz acompañada, también se lo aplaudiré". En estos momentos, no se plantea volver a enamorarse.

Lo único que le inquieta del futuro es la salud de su hijo Kike: "Es la mayor preocupación que he tenido y que voy a tener en mi vida. Se me nubla la vista cuando tengo que pensar en el día de mañana". Con respecto a sus nuevos proyectos profesionales, Bertín guarda silencio, pero advierte de que va a ser algo sorprendente: "Aún no puedo desvelar los detalles, pero puedo decir que va a ser bastante especial y sorprendente".