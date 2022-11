Gema Aldón, traicionada: "Mi madre vendido la casa donde vivía con mi hija"

Gema Aldón concede este miércoles una nueva entrevista a la revista Lecturas en la que habla entre otras cosas de su padre biológico, del traumático pasado que vivió junto a padre de su hija, así como de la decisión de su madre de marcharse a vivir a Guadalajara. Pese a que ha repetido en más de una ocasión que no tiene intención de dedicarse el mundo de la farándula, lo cierto es que la hija de Ana María Aldón cada día se encuentra más cómoda en los medios de comunicación y no duda en contar todos los detalles sobre la mudanza de su madre a su nuevo chalet: "No tengo casa, vivía en la que mi madre me compró para mi y acaba de venderla (…) Me ofreció venirme a Madrid a virir con ella pero le dije que no", explica en la publicación.

La hija de la diseñadora recorre algunos de los pasajes más duros de su vida como la complicada relación con su padre, del que apenas han trascendido datos y con el quien no desea cruzarse por Sanlúcar: "Ese señor no existe para mi", dice. "Hay que ser muy mala persona para abandonar a un hijo. Es un miserable", afirma, negando que tenga intención de recuperar la relación con su progenitor en un futuro.

Tampoco fue fácil la relación de Gema con el padre de su hija, con quien tuvo una ruptura de lo más traumática: "Me lo ponía muy difícil, utilizaba a mi niña para hacerme chantaje", cuenta. "Como si yo fuera mala madre. Lloraba mucho, me quería morir", narra, utilizando frases que recuerdan a las que pronunciaba Rocío Carrasco en la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Con su madre Ana María Aldón, la relación se ha resentido en los últimos meses, pero desea que comienza una nueva vida en su chalet de Guadalajara: una residencia de 230 metros cuadrados, tres dormitorios, salón con chimenea y un amplio jardín, situado en una pequeña urbanización de la localidad de El Casar que cuenta con zonas comunes como piscina o pista pádel y por la que la diseñadora habría desembolsado unos 250.000 euros.

Un dinero que según su hija, habría conseguido desaciéndose de la casa en la que vivía ella con su pequeña de 4 años: "Ahora vivo en casa de mi abuela. Gracias a Dios tengo a mi abuela que siempre me recoge", confiesa en Lecturas, admitiendo que su madre que aunque su madre le ofreció irse a vivir a Madrid ella le dijo que no porque no quiere abandonar su Sanlúcar natal para no trastocar la vida de su hija. Además, confiesa que se enteró de que su madre tenía nueva casa gracias a la prensa.

Horas antes de publicarse la exclusiva Ana María se dejó ver de lo más sonriente y confesaba - sin imaginarse que su nueva casa sería el motivo de la discordia con su - que tiene "más ganas que nadie" de mudarse.