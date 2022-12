Alba Carrillo, sobre el lío con Jorge Pérez: la doble moral feminista y la llamada de Fidel Albiac

Surgen nuevas informaciones sobre la relación entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. El pasado sábado, gracias al programas Fiesta, descubrimos que los colaboradores habían disfrutado de una noche de pasión juntos. En los vídeos mostrados por el programa de Telecinco, se podía ver a la pareja de amigos muy cercanos e incluso, besándose. Pese a que ambos terminaron reconociendo que la situación se les había ido de las manos, este jueves descubrimos que la noche de pasión continuó en la casa de Marta López.

Ella misma confesó en Sálvame que, efectivamente, Jorge Pérez se desplazó hasta su casa después de la fiesta. Allí se encontraba Alba Carrillo, que iba a pasar la noche junto a su compañera. El encuentro tuvo lugar después de que Alba llamara a Jorge y le invitara a pasarse por la casa: "Le dijo que iba a mi casa y Jorge le dijo, "voy". Aunque Marta no entró en detalles sobre lo que pasó en el sofá de su domicilio, confirmó que dejó a Alba y Jorge en el salón y ella se fue a la cama.

Este viernes Alba Carrillo ha vuelto a hablar sobre el episodio en el podcast que presenta junto a Nagore Robles en Mtmad, Nos hemos liado. Allí ha reconocido que "ha llorado mucho" durante los últimos días por las críticas que ha recibido por parte de su compañeros de trabajo y los seguidores de las redes sociales: "Me ha decepcionado mucha gente, hay compañeros de trabajo que no se han portado bien. La gente no tiene límite". Especialmente dolida se muestra con las mujeres "feministas" de su entorno laboral: "¿Pero qué feminismo de mierda es ese? (…) Van dando lecciones de moral (…) Cuando yo soy la cornuda, soy la mala, yo me lo merecía, Cuando yo tonteo con un casado, también soy la mala. ¿Cuándo me toca ser la buena?".

Alba no entiende la reacción de Jorge Pérez a la polémica, al que acusa de decir "una cosa delante de las cámaras y otras por detrás": "Lo de beso sí o beso no, me parece pueril, de recreo. Voy a dejar de proteger, porque llega un momento que te enteras de lo que dicen por detrás y dices: ¡Pues ahora vas a aguantar tu vela!’ (…) Me he dado cuenta de que yo lo voy protegiendo pero él a mí poco. Me ha dejado a los pies de los caballos en muchas cosas. Me hubiera gustado que no dijera por detrás que él se apartó, responsabilízate un poco. Estás diciendo que no querías y sí querías. Él sigue manteniendo que no hubo beso pero yo me remito a las imágenes que han salido. Que sea coherente".

Señala también a Alicia, la mujer de Jorge Pérez, que defendió a su familia en redes sociales y la necesidad de superar lo que ha ocurrido: "Cada uno tiene sus cosas, y yo tengo mi familia también. Tengo un hijo y con él formo mi familia, no me hace falta tener cuatro hijos (…) Pobrecito ese hombre que ha caído en la tentación de esa zorra, buscona y rompefamilias. Mira señora, el problema es que te está pasando a ti".

La ex de Feliciano López confiesa también la llamada que recibió de Fidel Albiac para mostrarle apoyo en nombre también de Rocío Carrasco: "Fidel nunca me falla (…) Me llamó en nombre de los dos y me dijo: ‘No dejes que te lapiden. El que tiene responsabilidad es él’. Cuando me rompí el brazo me llamó Rocío, pero esta vez me ha llamado Fidel".