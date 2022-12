Isabel Preysler fue la anfitriona de Moët & Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Palacio de Cibeles de Madrid. Un evento al que acudieron todo tipo de celebridades como Diane Kruger, Paula Echevarría, Ana Boyer, Victoria Federica, Bertín Osborne, Mar Flores, Mariló Montero o Laura Matamoros, entre otros, que brindaron por la inminente llegada de 2023.

Enfundada en un vestido total look black con falda larga y tres volantes, con un cinturón ancho marcando cintura y cuerpo de encaje dejando su top bandeau a la vista, Isabel Preysler demostró por qué año tras año encabeza las listas de las mujeres más elegantes de nuestro país.

La filipina no ha pasado por alto el duro golpe que supuso para su hija Tamara Falcó la ruptura con Íñigo Onieva, y ha destacado lo orgullosa que está de su hija. "Tamara está muy bien. Tamara está estupendamente", dijo sobre su hija, asegurando que efectivamente lo ha pasado mal durante este tiempo. "Pues sí, ver a una hija sufrir es tremendo", dijo al respecto.

Totalmente dispuesta a hablar, Isabel ha asegurado que sus hijos no siempre han seguido sus consejos, con todo lo que eso implica en la relación de Tamara e Íñigo. "Los hijos no siempre siguen los consejos de los padres, Tamara lo ha llevado muy bien, estamos todos muy orgullosos", dijo sobre su hija, con la que efectivamente celebraron "en familia" su cumpleaños.

¿Tendrá hijos Tamara Falcó, aunque sea soltera, o no los tendrá, como ella misma ha manifestado? "Me parece estupendamente, me parece muy bien, siempre apoyo las decisiones de mis hijos pero esa decisión de Tamara además, es muy sensata y correcta, por supuesto". Preguntad sobre si el año que viene le gustaría vivir un embarazo, contesta que "pues, puede que sí", algo que incluye también a su hija Ana, que sí ha manifestado sus deseos de ser madre.

Sobre la faceta de colaboradora en El Hormiguero de Tamara, desveló: "Yo lo veo muy bien, además ella está muy contenta, se siente muy integrada, la cuidan mucho, la tratan muy bien, ella quiere mucho a Pablo y a Laura, la mujer de Pablo Motos. Al grupo, a Cristina Pardo, a Nuria a Juan, así que está encantada".

Además, se ha pronunciado por primera vez sobre la nueva novia de su hijo Julio José Iglesias, Viviane Domenico, y ha confesado que el sentimiento más especial que ha vivido no es otro que el de ser abuela, revelando lo bonitos que son los momentos que vive junto a sus nietos. "Bueno, no la conozco mucho [A Viviane], lo poco que la conozco es simpática, encantadora y le hace a Julio muy feliz, que es lo importante".

Isabel también ha revelado si tiene intención de casarse con Mario Vargas Llosa, algo que para ella "a esta altura no hace ninguna falta, absolutamente ninguna". Y recuerda que "me lo pidió, pero lo sabíais todos, no hace ninguna falta. Estamos muy bien como estamos, mis hijos le han aceptado perfectamente. Sus hijos han aceptado la situación bien también, así que estamos bien".