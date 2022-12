Los otros "roneos" de Jorge Pérez en la fiesta de Ana Rosa: "Están mintiendo los cuatro"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para tratar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en el affaire navideño de Alba Carrillo y Jorge Pérez, que según Marta López acabaron la noche en su casa, al lado de la chimenea.

¿Han pactado los cuatro implicados -la última sería Alicia Peña, la mujer de Jorge- los que se puede decir o no contar? Marta López dijo en su momento que solo había habido un beso y resultó finalmente que había sido testigo y resultó que los había llevado a su casa. Y la mujer de Jorge Pérez sabía más cosas de las que dijo saber: la propia Alba se comunicó con ella el fin de semana para tratar de pedir disculpas.

Eso es en todo caso lo que se preguntaron en la crónica rosa de esRadio, a lo que se añade el dato aportado por el periodista Daniel Carande: "Le gusta mucho ronear, diceN por ahí. Antes de llegar a la casilla de Alba pasó por varias casillas. A mí me lo cuenta una persona que estaba en la fiesta y que no está implicada, un observador que iba mirando el juego hasta que llegó a la casilla Alba", reveló el periodista en esRadio.

Jorge Pérez, por lo pronto, se plantea dejar la televisión de manera momentánea hasta que se enfríe todo este escándalo y continuar con su trabajo como profesor de educación física a jóvenes que aspiran a guardia civil en una academia en la que prefieren mantenerse en el anonimato.

En la crónica rosa de Es la mañana de Federico se comentó también que Alba Carrillo intentó entrar por teléfono en Sálvame y no la dejaron ya que se negó a aclarar qué quería contar. Pesó en los responsables de La Fábrica de la Tele la mala relación de la modelo con Jorge Javier o proteger a Marta López, que había confirmado que Jorge y Alba acabaron la noche en su casa.

"Esa llamada me alegro que no la dejaran entrar porque se debería producir en un programa de Unicorn. Alba trabaja ahí. Me alegro porque habría dejado a Alba en mal lugar con la productora con la que trabaja", opinó Alaska.