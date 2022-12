María Jesús Montero, fan número uno de Kiko Hernández en su estreno teatral

El pasado martes se estrenó la obra de teatro de Kiko Hernández, Las Troyanas, en el Teatro Amaya de Madrid en un ambiente de expectación y curiosidad, no solo por verle actuar, sino porque el director es su amigo Fran Antón. La imagen de ambos juntos fue la más buscada, aunque se negaron a posar juntos ante los fotógrafos y salieron por separado del teatro sin dar declaraciones sobre su posible relación.

El colaborador de Sálvame colgó el cartel de ‘todo vendido’ en su estreno teatral y hasta allí acudieron numerosos amigos para mostrarle su apoyo. Cristina Cifuentes, Yola Berrocal, Marta López, Carmen Borrego e incluso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya presencia fue del todo inesperada. "Me ha encantado. Todas ellas han estado estupendas y Kiko, enorme. Le pongo un 10", dijo a la salida del teatro en declaraciones a Sálvame.

Tras conocer la valoración de amigos y público, los compañeros comentaron en el plató el gran día de Kiko. "Me cae fenomenal la ministra Montero. No me meto en tema político, estoy hablando personalmente", dijo Terelu Campos, algo que confirmó su hermana Carmen: "Estuvo encantadora".

Incluso Kiko Calleja le pregunto a la Ministra qué opina de la ‘no relación’ de Kiko y Fran de la que tanto se está hablando en los últimos días, pero tampoco quiso mojarse. "Todas ellas han estado estupendas, y él [Kiko] y el otro chico [Fran] ahí en el escenario", insistió. "Lo demás os lo dejo a ustedes", sentenció.