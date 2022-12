Se avecina guerra: los gestos que delatan a Jota Peleteiro y Jessica Bueno

Esta semana se han confirmado los rumores de ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro. La pareja ha decidido divorciarse después de 9 años y dos hijos en común. Ha sido el futbolista quien lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram, aclarando también "con el fin de evitar malentendidos" que el divorcio tendrá lugar de manera amistosa. Diversas fuentes aseguran que Jota está viviendo con una nueva novia en Bilbao y la revista Hola confirma que han existido terceras personas.

"Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible", decía el comunicado emitido por el deportista.

Sin embargo las palabras de Jessica Bueno hacen presagiar que la ruptura no ha sido tan amistosa como Jota ha hecho creer: "La verdad solo tiene un camino", escribió poco antes de publicar que "todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable". Sin duda una reacción tremendamente reveladora y por la que ha recibido cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus seguidores en las redes sociales.

La ex de Kiko Rivera ha agradecido el apoyo a través de un storie de Instagram en el que asegura que se siente "afortunada" por cada uno de estos mensajes: "No tengo palabras para agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón".

Cabe destacar que después de la respuesta de Jessica, Jota Peleteiro ha borrado de su cuenta de Instagram todo rastro de su expareja. Por su parte, ella aún mantiene las fotografías con el padre de su hijo. Gestos que evidencian que su relación ha terminado de forma poco amistosa y se avecina un divorcio complicado.