Jennifer Garner presenta a su hija Violet durante una fiesta en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió este jueves en la Casa Blanca a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que fue la primera cena de Estado que ofrece desde que es presidente. Macron y su esposa, Brigitte, fueron recibidos por Biden y la suya, Jill, en el jardín austral de la residencia presidencial, en un evento que reunió a la flor y nata de la política, el arte y el mundo mediático estadounidense y de la diáspora francesa en EE.UU.

Entre los más de 400 invitados a la velada se encontraba Jennifer Garner, que en vez de acudir con su pareja, el empresario John Miller, se llevó a su hija Violet Affleck. La joven acaba de cumplir 17 años y es la mayor de los tres hijos que la intérprete de Daredevil tuvo con Ben Affleck. Una auténtica sorpresa ya que la actriz no suele acudir a eventos públicos y además se trata de la primera vez que lo hace con su hija adolescente.

Madre e hija llegaron sonrientes y cogidas de la mano. Jennifer Garner lució un elegante vestido negro de Ralph Lauren con en las mangas y zapatos de Stuart Weitzman con tacones de infarto. Violet, que tiene un parecido increíble con su madre, escogió un vestido romántico de Carolina Herrera de tirantes con estampado de corazones y se animó a lucir unos altos tacones rojos.

Amenizó la cena de gala el cantante Jon Batiste, originario de Nueva Orléans (Luisiana, EE.UU.), que fue colonia francesa además de española. El menú incluyó caviar, langosta, ternera y ensalada, así como helado de postre. Además de los Biden y los Macron, asistieron a la cena de gala la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, entre otros.

Hace tiempo que Jennifer Garner cambió el glamour y las alfombras rojas de Hollywood por las causas sociales, aunque eso no quiere decir que se haya desentendido del todo. Tiene firmado un acuerdo de varios años para rodar películas con Netflix, y hace dos días se anunció que protagonizará una comedia romántica para la plataforma llamada Family Leave.

En cuanto a su trabajo como filántropa, la actriz y Jill Biden trabajaron juntas como miembros de la junta directiva de la ONG Save the Children. De hecho, Garner hizo campaña a favor de Joe Biden durante la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. En 2017 fundó Once Upon a Farm, su marca de comida infantil orgánica, pensada para evitar la malnutrición infantil, otro problema endémico en la primera economía mundial, que ofrece los peores indicadores de nutrición, salud y mortalidad infantiles de toda la OCDE.

En este marco creó "Un millón de comidas", un programa de ayuda que pretende repartir al año ese número entre las familias más desfavorecidas. De momento, van por las 175.000, y la idea es doblar esa cifra hasta alcanzar el compromiso en 2024. Su marca ya tiene presencia en más de 11.000 tiendas en Estados Unidos.