Miguel Temprano estalla contra Jorge Javier: "Le tengo asco por cómo trata a hombres y mujeres"

Tras un tiempo retirado de la televisión, el paparazzi Miguel Temprano reapareció este jueves en el canal de Youtube de su amigo y compañero Diego Arrabal para hablar sobre su trayectoria profesional y analizar la crisis que vive Telecinco y La fábrica de la tele.

Hasta hace apenas unos meses, Temprano había ejercido de colaborador en el Deluxe, hasta que en agosto fue despedido de forma fulminante por decisión de la cadena, algo que consideró muy injusto tal y como manifestó en sus redes sociales: "Hoy tengo que comunicaros que el Deluxe y La fábrica de la tele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone: sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director Miquel que era una decisión de Telecinco y Mediaset".

Hoy tengo que comunicaros que @DeluxeSabado y @fabricatele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director #Miquel que era una decisión de @telecinco y @mediasetcom CON DOS COJONES…!!! — Miguel Temprano (@mtemprano) July 29, 2022

Cuatro meses después de escribir este tuit, el paparazzi ha criticado sin tapujos a Jorge Javier Vázquez al que "tiene mucho asco" por su forma de tratar "a los hombres y a las mujeres": "Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvengüenza", ha señalad. "Y encima le dicen a todo que sí", añadió, criticando los colaboradores que no se atreven a plantar cara al presentador.

Reconoce que Jorge Javier le faltó al respeto en una ocasión: "Me habló muy mal y me lo podía haber dicho de otra manera y con educación. Le dije que era un facha porque me dijo que de los Bardem no se hablaba en su programa. Ahí fue mi desgracia, porque creo que nunca le he caído bien. Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa".

Sobre el futuro del presentador cuando termine 'Sálvame', Temprano asegura que Jorge Javier ha hecho "bastante pasta" durante estos años, por lo que podrá dejar la profesión y tener "un buen retiro".