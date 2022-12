Carlos ‘El Yoyas’ ha concedido una entrevista en un bosque a reporteros del diario El Mundo. El exconcursante de Gran Hermano no acudió al Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para ingresaren prisión y, por tanto, lleva en busca y captura desde el pasado 28 de noviembre.

Sobre Carlos Navarro pesan cinco años y ocho meses de cárcel impuestas en el año 2021 por el delito de malos tratos y lesiones contra Fayna Bethencourt, su mujer, y sus dos hijos.

El exconcursante apodado "El Yoyas" ha logrado mediante varios recursos aplazar el proceso pero el pasado octubre se ordenó su ingreso en prisión, orden que el catalán no ha obedecido.

El entrevistado contactó con el diario El Mundo y se citó con el periodista en un bosque de difícil acceso, tras horas de ruta, donde aseguró no "merecerse" nada de lo que ocurría. "Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido".

Reconociendo estar "escondido como un criminal", declaró estar "emocional y económicamente en la ruina". Durante una época, mi psicólogo fue el whisky y mi terapia el espejo, y eso me llevó a siniestrar dos coches en seis meses y que mi vida me importara una mierda".

"Lo que más me duele es perder a mis hijos. Es la mayor condena que me ha podido pasar, ese amor que me han privado de darles y de recibir", dice en El Mundo.

Carlos Navarro el Yoyas fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo confirmada la misma por la Audiencia de Las Palmas, como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras.