Las dos falacias que rodean a Alicia Peña y Jorge Pérez: ni 'reality' ni 'coaching'

El matrimonio de Jorge Pérez vive sus días más complicados tras las imágenes de él con Alba Carrillo en un fiesta de Navidad. Su mujer, Alicia Peña, está muy afectada y ambos tratan de sortear la crisis en Palencia, donde permanecen algo más alejados de los medios.

No obstante, el guardia civil llegó a ponerse en contacto con la Policía para intentar proteger su privacidad al verse perseguido por la prensa. Habitualmente tranquilos, ninguno de los dos está resistiendo demasiado bien el exceso de atención mediática.

Eso hace, también, que las versiones de los hechos de ambos sean como poco volubles y poco sólidas. Jorge, sin ir más lejos, sigue negando la infidelidad que tanto Alba -que este fin de semana saltó contra Aurelio Manzano en el plató de Fiesta- como su entorno ya han reconocido.

La crónica rosa abundó en la actividad en redes sociales de Alicia, que en Instagram es toda una figura del "wishful thinking" y la medicina y psicología "online". "Hay gente que realmente tiene problemas y que en lugar de ir al psiquiatra mete su dinero ahí y la magia ven medicina no existe", dijo al respecto Federico Jiménez Losantos.

Tal y como reveló Beatriz Cortázar, la coach Alicia Peña "hace diez años empezó a hacer estudios con mentores, personajes como Pedro Laín o Enric Corberá, filósofos y humanistas criticados ambos por el escaso rigor científico de sus propuestas y, en el caso del segundo, condenado por plagio repetido a un autor francés, Cristian Flèche.

"No son psicólogos, son coach, son maestros del pensamiento positivo. Facturan cuatro millones de euros y dan charlas y cursos con un mensaje que para cosas cotidianas, te funciona. Pero había casos que acuden a estos gurús porque están en situaciones difíciles de salud mental, abandono, y te dan unas recetas que un colegio psicólogos estarían en contra. Y hay temas económicos, casos en los que la estafa es palpable", explicó la periodista en esRadio.

Este leguaje positivo que tanto Alicia como Jorge parecen utilizar en sus comunicados en Instagram para cuestiones como la de Alba Carrillo se añade otro elemento desmentido por Cortázar: contra lo que se ha dicho, ninguno de los dos ha firmado por ningún programa o reality después de esta polémica.

Ni hay exclusiva ni hay reality ni nada firmado. Nada de nada. No quiere decir que pueda haberlo. Pero a día de hoy, que se ha dicho que lo hay, en este hotel de Palencia donde llevan alojados desde el principio del escándalo, donde se casaron ellos hace diez años, no, no lo hay", dijo en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.