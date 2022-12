Alba Carrillo siembra la discordia y enfrenta a Canales Rivera con el resto de 'Sálvame'

La polémica de Alba Carrillo con Jorge Pérez ha abierto otras derivadas que, en este caso, afectan también a José Antonio Canales Rivera, que hace un año vivió una situación similar con la modelo: el torero fue desleal a su actual pareja con Alba.

Ahora, cuando todo parecía olvidado, Canales Rivera se ve obligado a enfrentar de nuevo esta crisis debido a las palabras de Alba, que ha sacado a colación a su amante del pasado, y ha retado a la modelo a demostrar lo que supuestamente ocurrió.

Alba dijo que se repitieron los encuentros y que, de hecho, Isabel -la pareja de Canales -es mal amante. Incluso amenazó a Canales Rivera con "desmontar lo que tiene con la de Toledo", dando a entender que ha habido y hubo más encuentros entre ambos al margen de su relación.

Canales, no obstante, reiteró su desmentido y, muy tranquilo, aseguró que este problema no le está reportando ningún apuro con su pareja. Eso sí, retó a Alba a demostrarlo: "Que diga la fecha" dijo un desafiante colaborador en el programa Sálvame.

"Que ella diga la fecha en que sucedió, yo no he estado con Alba estando con mi pareja", aseguró en el plató del programa.

Los colaboradores de Sálvame se mostraron divididos, con gente creyendo a Alba y otros a Canales. "Estoy seguro que más de un compañero me cree. Quien me tiene que creer es mi pareja, no mis compañeros. Creo que lo hago mientras esté con Isabel como lo estoy haciendo hasta ahora".

Canales dijo: "No salgo a cenar, ni de fiestas o copas con mis compañeros. Solo intento preocuparme cuando les pasa algo. Que ellos en mí no confíen es problema de ellos.", dijo tratan do demostrarse apaciguador.