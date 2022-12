Paz Padilla, nuevo objetivo de Jorge Javier Vázquez: "Me la jugó. No quiero tenerla cerca"

Cuando está a punto de cumplirse un año de su abrupta salida de Sálvame después de una tensa discusión con Belén Esteban sobre el tema de las vacunas contra el coronavirus, Paz Padilla no ha dejado de acumular éxitos laborales: triunfa en el teatro, como escritora, en el cine con la película A todo tren 2, donde comparte cartel con Paz Vega, no deja de hacer entrevistas en multitud de medios de comunicación y ya prepara su regreso a Mediaset tras llegar a un acuerdo después de demandarlos por despido improcedente.

Aunque la humorista ha pasado página en todo lo relativo a su trabajo con La fábrica de la tele, incluso recuerda con cariño a algunos de sus compañeros, todavía hay algunos de ellos que intentan provocarla con sus declaraciones. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, que ha aprovechado su presencia en el podcast Querido hater, del youtuber Malbert, para arremeter contra su antigua compañera a la que ha definido como 'mala' y con la que no desea volver a tener relación.

Al ser preguntado sobre su relación con Paz después de años compartiendo plató, el presentador confirma que su relación con ella es nula: "No tengo ninguna relación con Paz Padilla ni quiero tenerla cerca ni me interesa tenerla. Es una mujer que no me interesa. Yo creo que le deberían de quitar el nombre porque Paz... igual no tanto", manifiesta en el avance que ha publicado las redes sociales del programa. "Me la jugó varias veces", señala, en otro corte. "Hay que ser mala", expresa en otro momento de la conversación.

Malbert y Jorge Javier Vázquez

Pese a que no se ha emitido al completo la entrevista, se puede escuchar al presentador pedir al youtuber que "no lo meta en líos": "¿Esto cuándo sale, en Navidad? Tócate los cojones, en plena época de amor y compañía", dice, después de criticar sin tapujos a Paz Padilla, que nunca ha entrado en las provocaciones de sus antiguos compañeros.

De hecho hace solo unos días, Paz hablaba con naturalidad sobre su salida del espacio de Telecinco en el programa Las tres puertas de María Casado. Aunque no nombró a la cadena, sí reconoció que está muy feliz en esta nueva etapa de su vida y que su familia recibió la noticia de su salida del programa con alegría: "Me dijeron 'qué alegría, qué bien, ¡te queremos!'. Ellos tampoco me veían ahí (…) Al final te das cuenta de que eres muy esclava del trabajo y el tiempo pasa. Ahora estoy con el teatro, el libro, los negocios. Yo soy una buscavidas".

Por último, Jorge Javier aprovecha para realzar una vez más la figura de Rocío Carrasco, a la que tanto criticó en el pasado y que tanto estima ahora: "A mí era una persona que me aburría mortalmente, era un alma en pena", asegura el presentador, afirmando que ahora que sabe su testimonio, la entiende. Y añade: "Una de las equivocaciones de Rocío fue estar en silencio (…) Yo admito que, como profesional, no estuve a la altura, no me interesó la historia, desconectaba porque no entendía absolutamente nada".

Pero confiesa que, desde que se sentaron a hablar, ha descubierto una nueva Rocío de la que no quiere separarse: "Ha sido un descubrimiento, hablamos todas las mañanas, nos ponemos al tanto de nuestras vidas, y es una mujer que está en mi vida y que no quiero perder".