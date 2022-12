Victoria Federica, acogida por su abuela Sofía en Zarzuela tras discutir con su madre

Asegura Lecturas en su portada que Victoria Federica de Borbón Marichalar se ha peleado con su madre. Ha sido tal la trifulca, que la joven ha decidido abandonar el domicilio familiar y marcharse al Palacio de la Zarzuela, donde su abuela Sofía le va a dar cobijo. Y del bueno.

Según Lecturas, la relación de Vickyfede con la infanta Elena venía resintiéndose desde que la joven decidió dejar definitivamente sus estudios universitarios para centrarse en su carrera de influencer. Una información que ha desmentido Paloma Barrientos: no ha dejado la universidad, pero sí se lo va a tomar con calma.

A Elena de Borbón, poco amiga de la prensa, no le ha sentado bien el nuevo rumbo de la vida de su hija, y el enfado ha sido morrocotudo. Pero cuesta creer que sea la abuela Sofía la que la acoja en su seno, a pesar de la buena relación que mantienen. De todos modos no sería la primera vez que la Emérita mete la pata mostrando su apoyo a quien no debe. El caso Urdangarín es el mejor ejemplo.

Jessica Bueno comienza vida nueva sin Jota

En apenas dos semanas la vida de Jessica Bueno ha dado un giro completo. El futbolista anunció vía Instagram el final de su matrimonio, y ella ha podido hacer poco más que lamentarse.

Este miércoles Hola lleva a portada una imagen de la que fuera Miss Sevilla en 2009 paseando cabizbaja y pensativa. En páginas interiores incluso la vemos derramar alguna lágrima (o rascarse el ojo, valen todo tipo de interpretaciones).

Las fotos se tomaron el pasado viernes 2 de diciembre, y en ellas vemos a Jessica junto a su madre, Loli Álvarez. En la otra instantánea, tomada el día 4 en Vigo, la mujer que acompaña a la modelo es Guadalupe Ramallo, la madre de Jota. Al parecer, los padres del futbolista se están volcando con su nuera oficial. De momento no se sabe si conocen a la oficiosa.

Asegura Hola que la pareja firmó el divorcio el 2 de diciembre y que ella se va a quedar con la custodia de sus hijos. Los dos que comparten y el que tuvo con Kiko Rivera. De momento se queda en el País Vasco residiendo, a pesar de que tiene casa y consuelo en Sevilla.

La revista asegura que Jessica tiene que buscar domicilio nuevo y pone nombre a la mujer por la que ha sido abandonada por el futbolista: se llama Miriam Cruz, es ibicenca, modelo y trabaja en un restaurante en la isla en el que habría conocido a Jota. Tiene una niña de cinco años y no estaba soltera, ya que mantenía una relación estable con otro futbolista, jugador del Burgos.

Jorge Pérez y Alicia Peña se refugian en Palencia

Jorge Pérez y su pareja, que no es Alba Carrillo sino su esposa, Alicia Peña, han decidido escapar del bullicio periodístico al que se enfrentan cada vez que salen de su casa. El encuentro que mantuvo con Alba para resolver la tensión sexual que había entre ambos le ha salido caro al Benemérito, que ha preferido huir para intentar rehacer su matrimonio.

Jorge y Alicia se han escapado a Palencia con su bebé y, de momento, el exguardia Civil ha preferido no reaparecer en pantalla.

Alba también es protagonista de varios reportajes en las revistas de este miércoles, e incluso Diez Minutos le dedica su portada, pero las publicaciones no han tenido tiempo de recoger que en las últimas horas ha tenido que acudir al médico de urgencias debido a algo parecido a un ataque de ansiedad. Al final, toda esta historia le está pasando (lógica) factura.

Ana María Aldón, molesta con su hija Gema

Lecturas sigue rentabilizando la entrevista exclusiva que hizo hace siete días a Gema Aldón cargando contra su madre por haberla echado de casa. Aunque luego matizaba, el titular sentenciaba a su progenitora y la dejaba a los pies de los caballos.

Este miércoles no hay entrevista, pero sí declaraciones de "terceras personas" que, por su contenido, están del lado de la joven. Fuentes que dicen conocer a ambas y que aseguran que la relación de la exmujer de Ortega Cano con Gema ha empeorado. Según Lecturas, Aldón llamó a su hija "presa de la ira: lejos de angustiarse por el sufrimiento de Gema, sólo e preocupaba que los titulares pudieran hacer que ella quedara mal ante la opinión pública".

La revista asegura que Anamari, "lejos de empatizar con su hija", la critica en privado por su sinceridad. La "fuente cercana" (cercana a Gema, no a Aldón) afirma además que la madre no quiere que la hija, a pesar de las necesidades económicas que está atravesando, se labre un futuro televisivo. Con lo que le ha costado a ella alcanzarlo.

Cayetano Rivera estrena casa y vida de separado

Aunque no hay confirmación oficial por ninguna de las partes, ni siquiera vía Instagram, y de momento, el único que se ha ido de la lengua es el primo Canales, Semana anuncia en su portada que Cayetano Rivera tiene nueva vivienda de soltero.

Se trata de un chalet adosado de dos plantas más solarium ubicada en Montequinto, localidad de Dos Hermanas que está a apenas media hora en coche de Mairena de Alcor, el pueblo en el que viven Eva González y su hijo.

Según Semana, la hora y media larga que tenía que recorrer en coche desde su casa en Ronda cada vez que quería ver al pequeño Cayetano "le parecía infinita" y por eso ha decidido mudarse más cerca del niño.

Su nueva vivienda tiene 180 metros cuadrados, cinco habitaciones, tres baños, un jardincito y está ubicada en una urbanización con piscina y campo de golf.

Iker Casillas regresa a España con Sara Carbonero

Semana muestra fotos exclusivas del regreso de Íker Casillas a España desde Catar para visitar a Eva González y a sus hijos el pasado 2 de diciembre. Este martes sorprendió que no participase en la retransmisión del fatídico partido contra Marruecos.

La periodista se recupera en casa de la operación a la que fue sometida hace unos días y que no significa que haya sufrido una recidiva en el cáncer que padeció hace tres años. Al menos ella ni lo ha desmentido ni confirmado.

En las fotos vemos a Casillas llegando a casa de su exmujer conduciendo su propio coche. Allí permaneció varias horas, hasta que abandonó la residencia con sus dos hijos. Semana aventura la posibilidad de que allí coincidiese con Nacho Taboada, el novio de Sara, que no se ha separado de ella estos días.

Según Hola, el futbolista viajó con sus hijos a Navalacruz, el pueblo de Ávila en el que "recobra fuerzas y ánimo".

‘Hola’ calienta la Navidad de Isael Preysler

Hola lleva a portada a Isabel Preysler y a su hija Ana Boyer y anuncia una exclusiva de explicación difícil. Porque no es una exclusiva al uso: no hay posado especial, sino fotos tomadas en el photocall de una fiesta multitudinaria, y sólo encontramos una entrevista que parece realizada en un pasillo o en el baño.

Preysler no aporta nada nuevo, y de hecho al ser preguntada por el peor momento de este 2022, destaca la Guerra de Ucrania. Es coherente, lo de Tamara al lado de la contienda no es nada: "Todo eso ya es historia y no merece la pena ni siquiera comentarlo".

El resto son preguntas sobre cuánto engorda durante las Fiestas o si puede resistirse a un buen dulce. No llega ni a aclarar si pasarán las Navidades o no en España,.

Cóctel de noticias

Bertín Osborne, fuera de Telecinco. El presentador ya no figura en nómina en la cadena de Fuencarral, cuenta Semana en exclusiva. Tras seis años al frente del programa Mi casa es la tuya, Mediaset ha decidido no renovar su contrato. La revista afirma que las bajas audiencias del espacio podrían ser la causa. Además, el futbolista Joaquín realiza un programa de características similares en Antena Tres, la competencia, con gran éxito y factura de la misma productora.

Marisa Jara será madre de nuevo. Ocho meses después de dar a luz a su primer hijo, del que se quedó encinta mediante una fecundación ‘in vitro’, la modelo andaluza vuelve a estar embarazada, esta vez de manera natural. Una excelente noticia para alguien que ha vivido varios años de tratamientos contra el cáncer.

Kate y Guillermo contraprograman a los Sussex: la princesa de Gales ha sacado el arsenal pesado en la visita oficial que ha realizado con su marido a Boston. Kate optó por un impactante vestido verde que además era alquilado (por apenas 80 euros) y eligió como aderezo un conjunto de gargantilla y pendientes de esmeraldas y diamantes que llevaban escondidos en el cajón casi un cuarto de siglo y que lució por última vez la princesa Diana.

Jesús Ortiz, con su nieta Carla en la bolera. Semana publica varias fotos del abuelo de la futura reina de España, Leonor, junto a su nieta mayor. La joven acaba de romper con su novio y ha pasado una tarde con su abuelo, con el que mantiene una relación muy cercana.

La hermana de Mar Torres se hace monja. Hola cuenta brevemente la vida de Marta Torres, hermana de la que fuera novia de Froilán, que a sus 26 años ha decidido tomar los votos después de graduarse en Administración y Dirección de Empresas.

Patricia Conde se sintió humillada y atacada en Masterchef. Hola, la revista a la que la actriz vendió la exclusiva de su boda, ha contactado con "fuentes cercanas" a Conde que aseguran que se está defendiendo porque se ha sentido mal en el concurso. Fue expulsada no por no saber cocinar, recalcan, sino por no dar el show que le pedían.

Omar Sánchez provoca a Anabel Pantoja desde la portada de Lecturas: "Nunca había sentido un amor tan fuerte", sentencia mientras abraza a Marina Ruiz, su nueva novia. El que fuera novio de la sobrina de Isabel Pantoja posa con la joven, a la que coincidió en un concurso y con la que no quiso mantener relaciones en antena "por respeto a sus familias". Es decir, lo contrario a lo que hizo Anabel.