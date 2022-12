Canales Rivera se va en pleno directo de 'Sálvame' tras un humillante vídeo: "Estoy con mis hijos"

José Antonio Canales Rivera se disponía a aparecer en Sálvame para hablar de sus presuntas deslealtades con Alba Carrillo, protagonista de la actualidad a raíz de su lío con Jorge Pérez, cuando el vídeo de introducción elaborador por Sálvame cambió los planes de todos.

Un vídeo en el que se le tildaba, aparte de infiel sistemático, de "auténtico embustero", "torero frustrado" y se dibujaba una imagen de él sumamente desfavorecedora, como un sujeto incapaz de sobreponerse a sus "Instintos primarios".

Todo ello en Puente y con Canales Rivera haciendo esperar a sus hijos pequeños para hacer planes con ellos, lo que enfadó especialmente al torero, que tuvo que sufrir en directo con un largo vídeo sobre sus deslealtades continuas con Techi, Nuria Bermúdez, Eva de Marcos…

Canales Rivera comenzó su alocución criticando el "muy desafortunado" vídeo, algo por lo que le pidió perdón de manera inmediata Adela González. "En el momento en el que se estaba diciendo esa frase, se nos dijo que era desafortunada y que íbamos a pedirle disculpas", dijo la (aparentemente) disgustada presentadora.

Pero Canales ya estaba evidentemente tocado. "Habéis nombrado a la madre de mis hijos y mi vida de casado. Ha sido todo muy desafortunado e irrespetuoso. Llevo aquí toda la tarde esperando estando con mis hijos para irme por ahí, y me he quedado para respetaros. Es puente y estoy con ellos. Me vengo para colaborar en el programa que me lleva, me trae y me paga. Pero este vídeo tengo que decir, con todo el cariño y respeto que os merecéis, que ha sido muy desafortunado en varias partes. Muchas gracias".

Mientras María Patiño y Adela González intentaban frenar la situación, Canales se quitaba ya el pinganillo quejándose de que haber estado "aquí al pie del cañón perdiendo el tiempo". Y de esa manera, dio por terminada la conexión y desapareció.