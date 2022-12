El oscuro asunto por el que Dulceida ha despedido a Kiko Jiménez de su agencia

El polémico Kiko Jiménez, conocido por su acoso mediático a Gloria Camila tras romper su relación con la hija de Ortega Cano, ha sido despedido de la agencia de representación iNManagement, creada por la mismísima Dulceida.

Hasta ahora, y gracias también a su relación sentimental con la instagramer Sofía Suescun, Kiko Jiménez había conseguido aumentar su número de seguidores en Instagram, convirtiendo en un éxito económico los productos que promocionaba en redes. Se habla de entre unos "2.000 y 3.000 euros" de media por cada iniciativa entre sus seguidores.

No obstante, ese nivel de facturación -informa la revista Semana- parece haberse acabado para Kiko Jimenez, conocido por sus exabruptos en Telecinco a la familia de Ortega Cano. Un miembro del entorno laboral de Kiko ha confirmado a la revista que ya no está en esa agencia y que ha sido una decisión unilateral de la empresa, no del colaborador.

"Ha sido un problema de no saber gestionar una crisis. Kiko tuvo una acción que le salió mal y en vez de intentar solucionarlo, lo echaron de la agencia". Esa supuesta acción tiene fecha: el 15 de noviembre.

Kiko -informa Semana- habría subido un vídeo en stories con publicidad encubierta de una web de contactos. Una decisión que no gustó a sus jefes en la agencia ni a la propia Dulceida, que de momento no dan explicaciones al respecto de la decisión tomada con el novio de Sofía Suescun, que sí sigue siendo representada por ellos.

Por el momento, el asunto parece que no tiene remedio y Kiko Jiménez ya ha eliminado todo rastro de su exigencia, sustituyendo toda referencia por datos propios.