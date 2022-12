La ausencia que más dolió a Meghan Markle el día de su boda: "Me aconsejaron no invitarla"

El tercer capítulo de la serie documental Enrique y Meghan, emitida en Netflix y protagonizada por el príncipe Harry y Meghan Markle, está centrado en el acoso mediático que sufrió la actriz por parte de la prensa británica, así como todas las polémicas que ha protagonizado su familia paterna.

El episodio empieza con Meghan narrando cómo se sintió durante su primer paseo real: "No sabía ni qué era eso", recuerda divertida. "Todo el mundo estaba súper emocionado, encantados, ella era un soplo de aire fresco. Me dije, esto es un sueño: he encontrado una mujer a la que esto le resulta fácil y es capaz de hacerlo", dice Harry sobre lo que sintió antes de que la prensa comenzase a indagar en los orígenes de la que más tarde se convertiría su mujer.

Aparece su familia paterna

Al igual que pasó con otros miembros de familia como Lady Di o Kate Middleton los medios comunicación no tardaron en dar con personas dispuesta a hablar por dinero: "Quería que la familia de mi madre removiese dramas y no estaban dispuestos. Por otro lado tenía a la familia de mi padre que actuaba de modo diferente: incluso apareció una hermana por parte de padre a la que no veía desde hace una década y solo fue un día y medio, y ella dijo que me había criado y que me llamaba la princesa mandona", asegura Meghan, negando que tuviese relación esa parte de su familia.

Unos días antes de la boda de la pareja, Meghan descubrió que su padre vendía a la prensa imágenes manipuladas, situación que ella descubrió antes de que saliese a la luz en los medios de comunicación e hizo todo lo posible para evitar que eso pudiera dañar su imagen. Se puso en contacto con Thomas Markle para preguntarle si eran ciertos los rumores y no recibió respuesta hasta que finalmente perdieron el contacto. Más tarde, se enteró por la prensa de que su padre no asistiría a la boda que tuvo lugar en la capilla San Jorge del Castillo de Windsor.

Ashley, sobrina de Meghan Markle, también adquiere un gran protagonismo en este capítulo debido a la buena relación que mantiene con su tía. No obstante, recordó que tampoco asistió a la boda debido a que no fue invitada: pese a ser íntima de Meghan, desde Palacio aconsejaron no invitarla por los constantes ataques que la duquesa de Sussex estaba recibiendo por parte de su familia paterna. "No lo entendí. Por culpa de declaraciones de mi familia mi relación con Meghan se estaba resintiendo", recuerda Ashley, hija de Samantha Markle, hermana por parte de padre de Meghan.

Por su parte, el príncipe Harry se muestra dolido por la situación familiar en la que se ha visto envuelta su mujer e incluso se culpa de los problemas que ha tenido Meghan con su padre tras entrar a formar parte de la familia real: "Antes de eso ella tenía un padre. Si Meg no estuviera conmigo, su padre seguiría estando allí".