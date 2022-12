Nuria Roca: "No tengo ni idea del secreto de mi matrimonio"

Nuria Roca está en un momento profesional muy bueno, al igual que personal. Hace unos días compareció ante los medios al haber sido elegida como imagen de las tiendas Clarel, dedicadas al cuidado y belleza. "Acabo de llegar de los Ángeles por haber sido contratada por la marca Sketchers, como imagen para Europa, y estoy muy contenta. He firmado con ellos por un periodo de dos años. Ha sido un viaje muy corto por motivos de trabajo, me hubiera gustado poder haber estado unos días más pero no ha podido ser. Juan, mi marido, me dijo que le llevara entre risas, y los niños me dijeron lo mismo. Ya me hubiera gustado, pero no había tiempo". Así lo explicó.

Nuria, según contó cuando le pregunté por su tercera Antena de Oro, dijo que todavía estaba sorprendida. "No me lo esperaba al haber conseguido dos, aunque me ha hecho muchísima ilusión. Ha venido en un momento muy bonito y muy dulce, de alguna manera lo considero como un premio a la trayectoria. Esto es una carrera de fondo, los que estamos aquí currando pasamos por muchas situaciones y cuando las situaciones son buenas, esto lo que hace es reforzarte un poquito. Es cierto que se lo dediqué a Juan, y cuando me preguntan cual es el secreto de mi matrimonio, siempre digo que no tengo ni idea, lo cierto es que nos admiramos mutuamente, estamos acostumbrados a trabajar juntos y a hacer sus logros míos y a la inversa igual. Yo disfruto tanto, honestamente, de lo bueno que le pasa a él, como cuando me pasa a mí. No hay lucha de egos, a mí no me cabe en la cabeza que exista eso con la persona a la que quieres."

Los planes de Navidad ya lo tiene organizados. "La Nochebuena y Navidad la hemos pasado siempre en Valencia, con mi familia, y el Fin de Año en Madrid con la suya, y así todos contentos. Pero este año nos vamos fuera porque el pequeño está en USA estudiando", contó.

La relación con Pablo Motos no puede ser mejor, se conocen desde hace muchos años trabajando en la radio y la amistad es enorme. Y con Tamara Falcó se lleva muy bien "Solo la conocía a través de las revistas, y cuando traté con ella, me pareció una persona super fresca, muy inteligente. Ella vive en su mundo y es una persona que siempre está de buen humor, y eso para mí a la hora de trabajar es fundamental, lo agradezco muchísimo. Lo que le ha pasado con su ruptura lo ha sabido gestionar muy bien, además está muy guapa, es una persona que tiene luz. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buen rollo, nos reímos mucho, tenemos un sentido del humor parecido". De esa manera la describió.