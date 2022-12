Jorge Pérez y Alicia Peña emiten un comunicado tras las confesiones sexuales de Alba Carrillo

Alba Carrillo regresó el pasado sábado al plató del Deluxe para someterse a la prueba del polígrafo con preguntas sobre su comentado affaire con Jorge Pérez. La colaboradora quería resolver así las dudas que podía haber sobre su versión de lo ocurrido durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content y más tarde en la casa de Marta López. Una entrevista en la que la modelo volvió ha hacer comentarios de lo más picantes sobre su noche de pasión con su compañero en Ya es Mediodía.

Pero Alba fue más allá y situó lo suyo con Jorge mucho antes de la famosa cena de Navidad, confirmando que llevaban coqueteando desde hace meses. De hecho, el exguardiacivil le habría propuesto "pillar una furgoneta" a irse juntos de viaje. Además, aseguró que Jorge no solo flirteó con ella aquella noche, sino que también intercambió caricias con Bea Jarrín: "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a la otra", confesó, asegurando que quería darle celos para ver qué reacción tenía.

Por este motivo, Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña han dirigido un burofax a través de sus abogados para desmentir todo lo que Alba contó en su intervención y hacer una advertencia: "Piden que no se trate, que no se hable ni se valore nada al respecto de la vida pasional e íntima de Jorge porque dicen que todo esto les está afectando muchísimo tanto al honor como a la imagen no solo de Jorge sino de toda la familia", explicó el programa Sálvame, que tenía en su poder el documento. De continuar indagando en la vida sexual del exguardia civil, el matrimonio tomará medidas legales.

Por el momento, Jorge y su mujer continúan refugiados en una casa rural de Palencia. El matrimonio se trasladó hasta allí cuando comenzó el escándalo para apartarse de todo e intentar solucionar sus problemas de pareja.