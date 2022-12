Alexia Rivas protagoniza una de las exclusivas más sorprendentes de esta semana: Diez Minutos destapa su relación con Mikel Lezama, el joven Secretario General del Partido Popular en Guipúzcoa. La pareja ha sido retratada durante una escapada romántica a Navacerrada.

Los dos comprobaron el frío de la sierra madrileña durante el Puente de la Constitución. Recorrieron el pueblo, hicieron compras, disfrutaron de la gastronomía local y se alojaron en el Hotel Box Art Alpino, que, dice la revista, ofrece habitaciones a partir de 175 euros.

Quién es él. El nuevo amigo de Alexia tiene 29 años, como ella, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Murcia y, según su Instagram, practica esquí o navega con asiduidad. Ha jugado al fútbol y al rugby y en política comenzó a jugar con Borja Sémper como padrino. Físicamente se da un aire a Jorge Pérez, el Guardia Civil más demandado de todo Mediaset.

Eva González "se desmelena" con su pandilla

Diez Minutos dedica su portada a Eva González, que tras varias semanas mohína cuando se le acerca un periodista, sonríe junto a un amigo que la abraza y la besa… pero sólo en la mejilla. La revista en ningún momento habla de relación amorosa. De hecho incide en varias ocasiones en que se trata de uno más de la pandilla de amigos con la que salió a comer hace unos días en Sevilla, y con el que se fotografió dándose abrazos y haciéndose carantoñas demasiado evidentes para que haya algún tipo de relación amorosa.

Varias semanas después de conocer su ruptura con Cayetano, la pareja sigue sin confirmar ni desmentir la información.

De romántico nada: el motivo del viaje de Piqué y Clara Chía

Semana lleva a portada a Gerard Piqué, que ha viajado recientemente a Praga con su nueva novia en la que, creíamos, iba a ser su primera escapada romántica. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el futbolista tenía que participar en el European Poker Tour, un torneo de primer nivel en el que los participantes pagan 50.000 euros sólo por entrar. Quizá por eso volaron en aerolínea low cost.

Quien espere fotos del deportista arrodillándose para pedir la mano de su amada en el Puente de Carlos o en un crucero por el río Moldava que nos las busque, porque no las hay. Sólo conversaciones a la puerta del hotel con la pareja que les ha acompañado: hermano y cuñada. Chía se lleva muy bien con la mujer de Marc Piqué. Mientras, Shakira, que ha vuelto a caer bien después de su ruptura con el barcelonista, disfrutaba de sus hijos en Roma disfrazada de turista.

Las fotos que confirman lo de Blanca Suelves y Joaquín Güell

Hola publica nuevas imágenes de Blanca Suelves y Joaquín Güell que confirman que son pareja. Aunque nunca se han escondido, sí se han empeñado en desmentirlo. Sin embargo estas fotos reflejan una intimidad que confirma que la relación va viento en popa. Las instantáneas fueron tomadas a la salida de la sala de un cine. Después pasearon por las calles de Madrid abrazados y cenaron en una terraza.

Hola adelantó la separación de Blanca de su marido hace ahora un año. Durante ese tiempo, la revista ha seguido la relación de Güell, exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, con Susanna Griso. Las alarmas saltaron en marzo, cuando Blanca y "Joaco" fueron fotografiados por primera vez juntos, y volvieron a hacerlo a finales de octubre, durante un torneo de golf en Cádiz.

En Lecturas a la que vemos es a Griso con su nuevo novio, el empresario andaluz Íñigo Afán de Ribera. Los dos acudieron juntos a un mercadillo solidario y se despidieron con un apasionado beso.

Lecturas ahonda en la crisis familiar de Vickyfede

Lecturas lleva la contraria a Hola este miércoles y asegura que el conflicto familiar de la hermana de Felipe VI y su hija es real. Aunque la información de que Vickyfede había abandonado la casa de su madre para mudarse a La Zarzuela se desmintió horas después de ser publicada, la revista asegura que sus desencuentros vienen ya desde la época de la pandemia.

Empezaron durante el confinamiento, cuando Victoria Federica decidió pasarlo en el campo con su novio de entonces y el resto de la pandilla, decisión que no gustó a la infanta Elena. Tampoco le ha gustado a la hija de Emérito que la joven haya dejado de lado sus estudios universitarios: "ella era la esperanza de la familia para tener una carrera académica brillante".

Como prueba de que la relación no es buena, Lecturas asegura que la infanta tardó dos días en visitar a su hija cuando fue operada de urgencia de apendicitis. Para colmo, añade el semanario, la relación con su padre también se ha enfriado.

Carmen Borrego se prepara para vivir sus navidades más tristes

Lecturas retoma el asunto ya olvidado del enfrentamiento de Carmen Borrego con su hijo y su nuera con una "información exclusiva", que no "entrevista exclusiva", pero que tiene toda la pinta de tenerla a ella como principal fuente informativa. Según la revista, Carmen "está hundida" y "si un milagro no lo impide va a vivir las peores Navidades de su vida". Dice la publicación que "aunque la procesión va por dentro", han podido saber que la menor de las Campos "está dispuesta a todo por recuperar el amor de su hijo".

José María no dirige la palabra a su madre desde el pasado mes de octubre, cuando unos audios dejaron en evidencia a Paola, su mujer. Desde entonces su relación es nula y Carmen no para de llorar. Pero tampoco leemos en el reportaje que haga nada por recuperarla. Llamarle o pedirle perdón, por ejemplo. Ella lo que hace es comprar ropita para su futuro nieto y lamentarse, además de seguir trabajando en Sálvame, programa en el que aireó las miserias familiares a pesar de los ruegos de su hijo para que no lo hiciera.

Se ve que las hermanas no han hablado mucho últimamente, porque veinte páginas después, Terelu explica en su columna semanal que estas fechas tienen que ser "una piña" y pasarlas todos juntos por su madre.

Aitana y Miguel Bernadeau rompen

Lecturas lleva a portada una noticia que pilla por sorpresa a todos los seguidores de esta pareja, una de las más seguidas por las juventudes patrias. Aitana, cantante de éxito, y Miguel, uno de los protagonistas de la serie Élite e hijo de Ana Duato, llevaban cuatro años de relación, y hace sólo unos días se paseaban de la mano por la alfombra roja. Pero al parecer era parte de la promoción del momento.

En páginas interiores, vemos cómo Miguel acude "cabizbajo y preocupado" a recoger sus cosas a casa de Aitana, que para colmo vive cerca de su exfamilia política. Los dos vivían juntos desde septiembre del año pasado. La revista añade que ya en mayo surgieron rumores de crisis y que durante el rodaje de su primera serie juntos "había mucha tensión".

La navidad más difícil de Ana Obregón

Hola dedica su portada a uno de sus personajes icónicos: Ana Obregón. Coincidiendo con el anuncio de TVE de que va a presentar las Campanadas de Nochevieja, la revista entrevista a la actriz en una de las épocas del año más dura para ella. En dos años Ana ha perdido a su hijo y a sus padres: "La vida me ha castigado con ganas. Estas Navidades van a ser difíciles. No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa".

Vestida de blanco, el color que luce junto al negro desde que falleció su hijo Álex, Ana intenta sonreír a la cámara en un reportaje en el que explica que está concentrada en la escritura de un libro sobre él. Ana está además muy pendiente de Ana Huelva, la joven que se ha hecho famosa por explicar en las redes sociales su lucha contra el cáncer.

Cóctel de noticias

Mayte García, exmujer de Santiago Cañizares, habla en Lecturas de la muerte de su hijo. Un año después de separarse del futbolista, Mayte enseña su casa y recuerda al pequeño Santi, fallecido en 2018 con solo cinco años. "Para mí, mi hijo sigue vivo. No puedo abrazar su cuerpo pero sí su alma".

Kiko Matamoros y Marta anuncian que se casan el próximo 2 de junio en Madrid. Lo hacen desde Emiratos Árabes, país en el que se han instalado en teoría debido a los compromisos profesionales de la modelo.

Sara Carbonero acude a una revisión médica. Semana publica fotos de la presentadora entrando en las instalaciones de la Clínica Universitaria de Navarra, en la que fue operada el pasado 21 de noviembre. La revista incide en que acudió al centro sanitario sola, lo que demuestra que "todo se desarrolla sin problemas".

Luis Medina, enamorado de nuevo. Diez Minutos y Semana publican varias fotos del hijo de Nati Abascal junto a su nueva novia, una atractiva enfermera y modelo ocasional llamada Clara con la que ha disfrutado de unos días en Sevilla. Luis está a la espera de que la justicia resuelva el Caso Mascarillas.