'Sálvame' revive la tensión con Paz Padilla tras un incómodo encontronazo en Mediaset

Los peores tiempos de Paz Padilla con Telecinco han pasado, con la humorista retomando su contrato tras ser despedida de Sálvame, pero las tensiones con sus excompañeros de programa parecen continuar.

Así se demuestra durante lo ocurrido el lunes en las instalaciones de Mediaset, donde Paz Padilla tuvo que acudir para hacer frente a los diferentes compromisos con la cadena. Pero la gaditana coincidió en la sala de maquillaje con Belén Esteban, Kiko Hernández y Rafa Mora, y la tensión afloró: ni siquiera se saludaron.

Así lo han contado en Sálvame, tratando de resucitar una guerra que ellos perdieron. Belén Esteban aseguró que "cuando entro a un sitio y está l agente, yo saludo. Si no me saludan, yo no saludo", dijo resumiendo el escasamente amistoso encuentro.

Rafa Mora aseguró que a él sí le saludó, "pero porque yo he coincidido con Paz en otras ocasiones. Yo no sé si Belén y ella habían coincidido antes pero yo sí he tenido la suerte de hacerlo, y la verdad es que tengo buena relación. En todo caso, lo ocurrido el lunes fue una buena muestra de la nula relación de Paz Padilla con Sálvame.

A María Patiño le resultó particularmente incomprensible que la humorista negara el saludo a Kiko Hernández, contra quien presuntamente no tiene nada en contra. "A mí me llama la atención que una persona que da mil entrevistas todas las semanas, todos los días y a cualquier hora diciendo que ella solo está para dar amor, repartir amor y es un ser de luz que da amor", dijo éste recurriendo a la ironía.

Patiño ofreció más datos sobre cómo tuvo lugar la salida de Paz Padilla: "El tema de Belén ya me llama la atención porque recuerdo las últimas declaraciones de Belén después de la polémica sobre Paz. Pero si me llama algo la atención es que no haya saludado a Kiko Hernández porque recuerdo perfectamente el último día de Paz en este programa donde con Kiko había una relación de buen rollo".