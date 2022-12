Alexia Rivas cuenta todo sobre su relación con Mikel Lezama: "Yo le votaría"

Alexia Rivas confirmó este miércoles su noviazgo con el político del Partido Popular Mikel Lezama. La revista Diez Minutos dio la exclusiva este miércoles narrando la escapada romántica de la pareja a Navacerrada durante el puente de la Constitución. La pareja recorrió el pueblo, hicieron compras, disfrutaron de la gastronomía local y se alojaron en el Hotel Box Art Alpino que ofrece habitaciones a partir de 175 euros.

Mikel Lezama tiene 29 años, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Murcia. Practica el esquí, navega, juega al fútbol y al rugby. Otra de sus grandes pasiones es la política, donde comenzó a destacar de la mano de Borja Sémper, quien ha sido su padrino.

La propia Alexia Rivas confirmó la relación con el político durante su intervención en el programa Ya es mediodía: "Es muy temprano aunque no puedo negar la evidencia. Nos estamos conociendo, estamos quedando. Ya salieron hace un mes unas imágenes". La periodista ha explicado que conoció a Mikel hace más de dos meses meses y desde entonces han intentado verse siempre que tienen ocasión: "Es excepcional como persona. Nos conocimos hace dos meses y pico y nos llevamos muy bien. Yo a él le votaría y de todo, le doy lo que quiera".

Asegura que al político no el molesta que se haya hecho pública su relación: "No le preocupa para nada" que su relación pueda perjudicar a su carrera política: "Han existido otras parejas entre famosos y políticos, como Isabel Preysler y Boyer, Malú y Albert Rivera o Carla Bruni y Nicolas Sarkozy", bromeó. "Lo conocí gracias a vosotros, me vio en Ya es mediodía".