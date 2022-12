La actriz colombiana Laura Londoño ha hecho un viaje a Madrid, para presentar Feroz, su línea de cosmética, que se va a comercializar en el El Corte Inglés. La colombiana se ha hecho muy popular en España, al ser la protagonista de la serie Café con aroma de mujer. "

"No solo van a ser productos de belleza, también he incluido lencería y fragancias. No paro de trabajar, y saco el tiempo de donde sea porque me gusta. Estoy casada, tengo dos niñas pequeñas y reconozco que la ayuda de mi marido es fundamental. El regresar a España, convertida en una actriz reconocida, ha sido súper bonito, cuando lo estábamos grabando. Lo disfruté mucho y sentía que estaba haciendo algo bello y estaba segura de que iba a ir muy bien. Pero el éxito ha sido tan grande que me sigue sorprendiendo. El llegar a España, que es un país que me fascina, y recibir de repente ese cariño de la gente, es abrumador, y me siento muy agradecida. Además, me llevo muy bien con William Levy, mi compañero en la serie. Hemos estado grabando el programa de Planeta Calleja, lo hicimos en la finca donde hicimos la serie. Lo pasamos muy bien". Así lo contó.

Laura Londoño y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Laura Londoño no quiere que se le encasille solo como una actriz, le encanta hacer muchas más cosas. Aparte de este último proyecto, que lo ha hecho junto con su marido. Le gusta cantar, y en la serie se ha podido ver cómo también baila y está dispuesta a hacer lo que sea. Es una enamorada de nuestro país, y no le importaría nada trasladarse con su familia. En unos días ya nos vamos porque pasamos la Navidad en familia en una finca den mi país, Colombia, y el Año Nuevo, en Cartagena de Indias, con la familia de Santiago, mi marido. Y al 2023, le pido salud.".